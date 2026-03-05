Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

05. marca 2026

Pre obvinených policajtov Čurillu a Ďurku žiada inšpekcia väzbu, ostatných zadržaných prepustili


Vyšetrovateľ Úradu inšpekčnej služby v rámci akcie Kajúcnik po vykonaní procesných úkonov podal podnet na podanie návrhu na vzatie do väzby na obvinených ...



policia 676x457 5.3.2026 (SITA.sk) - Vyšetrovateľ Úradu inšpekčnej služby v rámci akcie Kajúcnik po vykonaní procesných úkonov podal podnet na podanie návrhu na vzatie do väzby na obvinených policajtov Pavla Ďurku a Jána Čurillu z kolúznych dôvodov, teda z obavy pred možným ovplyvňovaním svedkov.


Ako ďalej informovala hovorkyňa policajnej inšpekcie Andrea Dobiášová, dozorový prokurátor podnet prevzal spolu so spisovným materiálom a rozhodne o ňom v zákonom stanovenej lehote. Všetkých ostatých obvinených a podozrivých v tomto prípade inšpekcia podľa medializovaných informácii prepustila zo zadržania na slobodu.

Policajná inšpekcia v rámci akcie Kajúcnik obvinila policajtov Jána Čurillu, Róberta Magulu, Romana Staša, Pavla Ďurku, Branislava Dunčka, ako aj prokurátora Michala Šúreka. Obvinený je aj Ján Kaľavský, ktorý je právoplatne odsúdený v korupčnej kauze. Magula Staš a Šúrek sú konkrétne stíhaní pre trestný čin zneužívania právomoci verejného činiteľa a Čurilla, Ďurka, Dunčko a Kaľavský pre zneužívania právomoci verejného činiteľa a vydieranie.

Obvinenia majú súvisieť s trestnými konaniami vo veci zločineckej skupiny takáčovcov, na ktorých čurillovci v minulosti pracovali. Uznesenie o vznesení obvinení v kauze Kajúcnik má 133 strán a zahŕňa skutky ako údajné falšovanie výpovedí, vydieranie obvinených a využívanie väzby na nátlak.


Zdroj: SITA.sk - Pre obvinených policajtov Čurillu a Ďurku žiada inšpekcia väzbu, ostatných zadržaných prepustili © SITA Všetky práva vyhradené.

