Experti z OSN vyzvali švédsku vládu, aby zastavila plánovaný projekt bane na železnú rudu

Škody nevyhodnotili dostatočne

Zákon vyžaduje konzultácie

10.2.2022 (Webnoviny.sk) - Dvaja nezávislí ľudkosprávni experti z Organizácie Spojených národov (OSN) vo štvrtok vyzvali švédsku vládu, aby nedala licenciu priemyselným podporovateľom plánovanej bane na železnú rudu, ktorá by podľa ekológov mohla produkovať veľké množstvo toxického odpadu a iné znečistenie.Navrhovaný projekt, proti ktorému cez víkend protestovala aj švédska environmentálna aktivistka Greta Thunbergová, by zahŕňal účasť britskej spoločnosti Beowulf Mining a ich švédskej dcérskej firmy Jokkmokk Iron Mines AB.Podľa odborníkov projekt bane v regióne Gallok však napreduje bez „slobodného, predošlého a informovaného“ súhlasu pôvodných obyvateľov oblasti Sámov, ktorých životy a živobytie by mohol projekt ohroziť. Ohrozená môže byť podľa nich migrácia sobov, ktoré pasú Sámovia.„Škody na životnom prostredí, ktoré baňa spôsobí, neboli dostatočne vyhodnotené a uznané,“ skonštatovali osobitní spravodajcovia José Francisco Cali Tzay a David Boyd vo vyhlásení.Poukázali pritom na zákon, ktorý vo Švédsku schválili 27. januára, ale zatiaľ nie je v platnosti, a vyžaduje od úradov konzultácie so Sámami pred krokmi, ktoré by ich mohli ovplyvniť.Osobitní spravodajcovia pracujú na dobrovoľnom základe na základe mandátu Rady OSN pre ľudské práva a nezastupujú OSN, pripomína agentúra AP.