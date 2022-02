Polícia zakázala protestné blokády ciest v Paríži, „konvoj slobody“ sa nedostane ani do Bruselu

Môžu prísť aj o vodičské preukazy

Okolo Bruselu vytvoria okruh

10.2.2022 (Webnoviny.sk) - Parížska polícia vo štvrtok zakázala protestné blokády ciest, ktorými hrozia skupiny odporcov protipandemických reštrikcií inšpirované demonštráciami v Kanade.S odvolaním sa na „riziká problémov pre verejný poriadok“ zakázala protesty zamerané na blokádu hlavného mesta s platnosťou od piatka do pondelka.Zároveň zavedie opatrenia na ochranu ciest a osoby, ktoré porušia zákaz, zadrží. Za blokovanie dopravy porušovateľom hrozí pritom až dvojročné väzenie, pokuta 4 500 eur a zadržanie vodičského preukazu.Skupiny na internete vyzývajú vodičov, aby sa od piatkovej noci zhromaždili v Paríži a v pondelok pokračovali do Bruselu.Menšie skupiny vodičov sa už v stredu vydali na cestu z niekoľkých miest, ako napríklad Bayonne na západnom pobreží Francúzska alebo z Nice na Francúzskej riviére. Na svojich autách majú pritom nálepky s nápisom „konvoj slobody“.To pripomína protesty kamionistov v Kanade, ktorí zablokovali a paralyzovali centrum Ottawy na protest proti obmedzeniam a povinnému očkovaniu. Francúzski demonštranti podľa agentúry AP na internete zdieľajú fotky kanadských demonštrantov.Plánovanú pondelkovú blokádu zakázali aj belgické úrady, pričom oznámili, že okolo Bruselu vytvoria okruh, aby sa do centra mesta nedostalo prebytočné množstvo kamiónov.Primátor belgickej metropoly Philippe Close na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter vysvetlil, že „konvoj slobody“ úrady zakázali, pretože organizátori nepožiadali o povolenie na konanie podujatia.Podobný konvoj je naplánovaný aj na piatok vo Viedni.