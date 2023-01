Expertka chváli brankára Haláka, po nevydarených zápasoch stabilizoval svoje výkony

Zlepšenie oboch brankárov

Víťazná séria

10.1.2023 (Webnoviny.sk) - Slovenský hokejový brankár Jaroslav Halák dáva zabudnúť na nevydarený začiatok pôsobenia v tíme zámorskej NHL New York Rangers , na prehry v prvých šiestich zápasoch zareagoval štyrmi víťazstvami v nasledujúcich piatich dueloch.Tridsaťsedemročný Bratislavčan podľa odborníčky Mollie Walkerovej z denníka New York Post pomohol „jazdcom" otriasť sa z náročného úvodu sezóny a zastal si svoje miesto po boku hviezdneho Rusa Igora Šesťorkina „Igor sa zdanlivo vracia k nadprirodzenej forme, ktorá mu v minulej sezóne vyniesla Vezinovu trofej a Halák stabilizoval svoje výkony po neistom začiatku. Zlepšenie oboch brankárov zohralo dôležitú úlohu v tom, že tím zvrátil nepriaznivý vývoj sezóny. Je to dobrá a zároveň zlá správa, lebo ako sa ukázalo, hráči Rangers v ostatných rokoch nedokázali potiahnuť tím vtedy, keď sa brankárom práve nedarilo," myslí si Walkerová.Expertka pripomenula, že New York Rangers má piaty najnižší priemer inkasovaných gólov na zápas v súťaži (2,71).„Tím bude potrebovať, aby Šesťorkin aj Halák naďalej podávali výkony nad hranicou svojich možností," doplnila Walkerová. Klubu z Manhattanu patrí po polovici základnej časti 6. miesto vo Východnej konferencii so ziskom 51 bodov a s bilanciou 22 triumfov a 19 prehier, v ostatných 10 zápasoch zvíťazil šesťkrát.Jaroslav Halák aktuálne ťahá trojzápasovú víťaznú sériu, v drese Rangers doposiaľ odchytal 11 stretnutí a triumfoval v štyroch. Jeho úspešnosť zákrokov je 89,6 percenta a inkasoval v priemere 2,85 gólu na zápas.Tím informoval, že bývalý slovenský reprezentant chýbal na pondelkovom tréningu pre žalúdočné problémy. Keďže utorkový duel proti Minnesote Wild prichádza po dvoch voľných dňoch, zrejme by v ňom aj tak nechytal a prednosť by dostal Šesťorkin.