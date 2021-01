Expertný tím WHO skúmal trhovisko vo Wu-chane, to sa spája s prvými prípadmi nákazy

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

31.1.2021 (Webnoviny.sk) - Expertný tím Svetovej zdravotnícke organizácie (WHO) navštívil v nedeľu v čínskom meste Wu-chan miestne trhovisko, ktoré sa spája s prvými prípadmi nákazy koronavírusom.Vírus v meste lokalizovali koncom roka 2019. Podľa mnohých odborníkov sa prví ľudia infikovali na miestnom trhu so živými zvieratami. Tím WHO v predchádzajúcich dňoch navštívil vo Wu-chane dve nemocnice, ktoré prijali prvých pacientov s podozrením na nový koronavírus.Misia má politický podtext vzhľadom na to, že Čína odmieta zlyhania pri reakcii na skorú fázu pandémie. Čínske štátne médiá tiež pracujú s teóriami, že koronavírus mohol mať pôvod mimo krajiny.Podľa oficiálnych záznamov Pekingu lekár Čang Ťi-sien 27. decembra 2019 nahlásil prvé prípady koronavírusu, vtedy ako „zápal pľúc neznámeho pôvodu“. Experti taktiež plánujú navštíviť aj virologický inštitút vo Wu-chane, tamojšie centrum pre kontrolu chorôb či rôzne laboratóriá.Pátranie po pôvode nového koronavírusu vyvolalo viaceré obvinenia z utajovania a viedlo k politickému napätiu, predovšetkým medzi administratívou bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa a Pekingom. Väčšina expertov sa domnieva, že koronavírus, známy pod označením SARS-CoV-2, pochádza zo zvierat v Číne, pravdepodobne z netopierov.