Keď vakcinačný tím uviazol v snehu. Zaočkoval náhodných vodičov

Pri sebe mali ešte šesť dávok vakcín proti koronavírusu a vedeli, že sa nestihnú dostať na miesto určenia, aby nimi zaočkovali vybraných ľudí. Neváhali preto a priamo na mieste ponúkli očkovanie ďalším šoférom, ktorí spolu s nimi uviazli na ceste. Jeden zo šťastlivcov bol taký nadšený, že začal za volantom tancovať. Vyskočil z auta a vyhrnul si rukáv, aby ho mohli zaočkovať priamo vonku uprostred snehovej búrky.

Na poľnú očkovaciu stanicu sa v stredu popoludní premenil zasnežený úsek rýchlostnej cesty na juhozápade amerického štátu Oregon. V snehovej búrke tam uviazol tím, ktorý sa vracal z očkovacieho dňa mesta Cave Junction. Zdravotníci mali pri sebe ešte šesť dávok vakcíny a pre zdržanie hrozilo, že by sa museli vyhodiť. Ani jedna dávka však nevyšla nazmar a zdravotníci ich na mieste aplikovali šťastným záujemcom.

"Keď pracovníci a dobrovoľníci Úradu pre verejné zdravie okresu Josephine County (JCPH) v stredu dokončili svoju hromadnú vakcinačnú akciu na jednej strednej škole, nikto by netipoval, že budú na ceste späť do Grants Pass zriaďovať improvizovanú kliniku. Presne to sa ale stalo," napísal na sociálnej sieti Facebook okresný úrad.

Tím zdravotníkov uviazol na zasneženej ceste v kolóne, ktorá bola zablokovaná kamiónom. Zdravotníkom však zostávalo len šesť hodín na to, aby zvyšné dávky vakcíny dopravili k pacientom. "Členovia tímu dospeli k záveru, že by pre dopravnú situáciu prípravky nestihli doviezť nepokazené," opísal denníku The New York Times šéf verejného zdravia v Josephine County Michael Weber.

"Keďže nechceli žiadnu dávku premárniť, začali pracovníci JCPH chodiť od auta k autu a ponúkať zaseknutým motoristom príležitosť dostať vakcínu," ozrejmil úrad na sociálnej sieti. Reakcia vodičov na ponuku vakcinácie na ceste uprostred lesa boli rôzne. Väčšina ľudí sa podľa Webera v prvom momente zasmiala, a potom zdvorilo odmietla. "Predstavte si, že ste zaseknutí na ceste v snehovej búrke a niekto k vám príde a povie: 'Hej, nechceli by ste injekciu do ruky?'," povedal Weber.

Nakoniec sa ale dostatočný počet záujemcov našiel. Jeden z nich vraj bol tak nadšený, že si okamžite vyzliekol tričko a vyskočil z vozidla. Weber skonštatoval, že zažil "jednu z najlepších operácií" svojej kariéry.