Expertov OSN nepustili v Maďarsku k migrantom v tranzitných zónach

Ženeva 16. novembra (TASR) - Ľudskoprávni experti OSN skrátili svoj pobyt v Maďarsku po tom, ako im neumožnili navštíviť tamojšie tranzitné zóny, kde sú ubytovaní migranti a žiadatelia o azyl. Oznámil to vo štvrtok Úrad vysokého komisára OSN pre ľudské práva v Ženeve, ktorého vyhlásenie prevzala tlačová agentúra DPA.Pracovná skupina OSN, venujúca sa problematike tzv. svojvoľného zadržiavania, mala pôvodne v úmysle zostať v Maďarsku do piatku a navštíviť tranzitné zóny pri obciach Röszke a Tompa na hranici so Srbskom. Ide o jediné dve miesta v Maďarsku, kde môžu migranti v súčasnosti požiadať o azyl. Zóny fungujú ako uzatvorené tábory pre dospelých i deti, migranti z nich však môžu odísť naspäť do Srbska.tvrdia vo vyhlásení členovia spomínanej pracovnej skupiny Elina Steinerteová a Roland Adjovi. Dodali, že pravidlá OSN vyžadujú od členských krajín, aby umožnili expertom svetovej organizácie kontakty s osobami, ktorým je odopieraná sloboda.Pracovná skupina vyjadrila nádej, že nadviaže konštruktívne rokovania s maďarskou vládou a čoskoro bude môcť pokračovať vo svojej misii.Na základe nového azylového zákona Maďarsko považuje Srbsko za bezpečnú krajinu. Každý žiadateľ o azyl, ktorý prechádzal cez Srbsko, je preto maďarskými orgánmi odmietnutý, pripomenula DPA.