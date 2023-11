Explodovala raketa Elona Muska Starship, ľudí mala dopraviť až na Mars (video)

18.11.2023 (SITA.sk) - Spoločnosť SpaceX miliardára Elona Muska v sobotu do vesmíru vypustila svoju megaraketu Starship, ale v dôsledku explózií v priebehu niekoľkých minút po štarte prišla o nosnú raketu aj o kozmickú loď.Kozmická loď sa po štarte z južného Texasu dostala do vesmíru, ale stratili s ňou kontakt a podľa predstaviteľov SpaceX ju nad Mexickým zálivom zničil samodeštrukčný systém. Nosná raketa zhruba tri minúty po štarte tiež explodovala nad Mexickým zálivom. Svoju úlohu však stihla splniť.Pri aprílovom štarte kozmická loď Starship zničila štartovaciu rampu a potom vo výške explodovala. Sobotňajší let trval približne osem minút, čiže dvakrát dlhšie ako aprílový.Raketa Starship je s dĺžkou 121 metrov najväčšou a najsilnejšou doteraz postavenou raketou a jej cieľom je dopraviť ľudské posádky na Mesiac a na Mars. Sobotňajší test mal za cieľ vyniesť do výšky 240 kilometrov kozmickú loď Starship, ktorá mala za zhruba 90 minút obletieť takmer celú Zem a dopadnúť do Tichého oceána pri Havaji.