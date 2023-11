Vo veku 82 rokov zomrel hudobný skladateľ Igor Bázlik

Široká oblasť pôsobenia

Tvorba

Dôležitá osobnosť Tanečného orchestra

19.11.2023 (SITA.sk) - Vo veku 82 rokov zomrel v sobotu 18. novembra v Bratislave hudobný skladateľ Igor Bázlik. Informoval o tom redaktor RTVS Martin Jurčo Bázlik na narodil 5. decembra 1941 v Banskej Bystrici v evanjelickom prostredí významných osobností a už od detstva prejavoval výrazné hudobné nadanie. Mal absolútny sluch.Na klavír ho vyučovala matka Blanka Bázliková (jeho strýkom bol Tibor Andrašovan), po gymnáziu išiel študovať na konzervatórium, a to klavír a komponovanie (absolvoval v roku 1962).Pokračoval v štúdiu kompozície u Alexandra Moyzesa na VŠMU v Bratislave. Už počas štúdia jeho skladby uvádzali aj na koncertoch. V roku 1966 nastúpil ako redaktor do bratislavského rozhlasu, v roku 1969 – 1978 bol v rozhlase hudobným režisérom.Oblasť pôsobenia Igora Bázlika je veľmi široká – inštrumentálne skladby, pesničky z oblasti populárnej hudby, úpravy folklórnej hudby (pre Orchester ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu), dychovej i scénickej hudby najmä pre bratislavskú Novú scénu Od polovice 60. rokov sa výrazne zameral najmä na pesničky populárnej hudby – na prvej Bratislavskej lýre napísal pesničku(spieval Zdeno Sychra), v roku 1967 výrazne upozornil pesničkou, ktorú pre TV reláciunaspievala Helena Blehárová (práve teraz vychádza aj na 2CD Jazzové útesy).V období 60. a 70. rokov sa Igor Bázlik takmer každý rok zúčastňoval na Bratislavskej lýre – jeho piesne spievali najmä Marcela Laiferová (– BL 1982), Eva Kostolányiová (– BL 1972 a strieborná BL 1973s Karolom Duchoňom), Eva Máziková , ale aj Marika Klesniaková (BL 1977 –).Kľúčovými spevákmi Igora Bázlika boli najmä Marcela Laiferová, Jana Kocianová, Eva Kostolányiová, Karol Duchoň, neskôr Marcela Molnárová.Desiatky piesní napísal pre ďalších interpretov, rovnako aj inštrumentálnych skladieb pre tanečný orchester. Bol jedným z dôležitých osobností Tanečného orchestra Čs. rozhlasu v Bratislave.Práca Igora Bázlika bola až obdivuhodne široká, len pre rozhlas napísal scénickú hudbu k asi 100 dielam, rovnako spolupracoval v televíziou a Slovenskou filmovou tvorbou (a i.).Na Novej scéne napísal hudbu k známym(tam po rokoch zažiarili aj M. Lasica a J. Satinský), neskôr s rovnakou dvojicou P(podľa hry J. Soloviča, vyšla aj v roku 1978 na platni Opusu), neskôr to boli ďalšie diela akoa ďalšie. V roku 1983 napísal pre rozhlas satirickú operuZ veľkého množstva populárnych pesničiek Igora Bázlika vyšlo len niekoľko nosičov –(1997),(2014) aaž pos huslistom Petrom Uličným (2016).