Explózie na Kryme zničili ruský sklad zbraní a asi desiatku lietadiel, odhadujú Ukrajinci (video)

“Мамуличка надо сваливать отсюда! Какой треш” -

Rashist tourists on a stolen land in Crimea see determination of Ukrainian Army.

Saky(Crimea) air base has been hit today with 40 planes & copters on it.#StandWithUkraine pic.twitter.com/fJ8ytsC2IY