Žilinka hazarduje s ľudskými právami a legitimizuje šírenie nenávisti, na generálneho prokurátora sa valí kritika z každej strany

Žilinkove výhovorky

Strana bezpochyby šíri nenávisť

10.8.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenské národné stredisko pre ľudské práva (SNSĽP) vyjadrilo znepokojenie a nesúhlas s rozhodnutím Generálneho prokurátora Maroša Žilinku V svojom stanovisku podľa nich ukladá súhlas extrémistickým skupinám sa slobodne združovať nad potrebu ochrany základných práv a osôb všetkých ľudí. V tlačovej správe o tom informoval tím SNSĽP.Stredisko si myslí, že generálna prokuratúra legitimizuje nenávistné ideológie, keďže nepodala návrh na rozpustenie politickej strany Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS).„Argumentácia o nedostatočnom politickom výtlaku, aktuálnych volebných preferenciách či koaličnom potenciáli ĽSNS je nielen v rozpore s názormi expertov, ale v zdravej demokratickej spoločnosti by mala byť aj úplne irelevantná," upozorňuje SNSĽP.Doplnilo, že prítomnosť takýchto hnutí v parlamente prispieva k radikalizácii debát v spoločnosti a je manifestáciou ich politickej relevancie.Stredisko vyjadrilo prekvapenie, že Generálny prokurátor sa nechal obalamutiť zjemnenou rétorikou ĽSNS. „Viaceré verejné vyhlásenia a trestné stíhania jej členov vrhajú tieň pochybnosti na toto tvrdenie. Pri pravicovo extrémistických stranách nestačí posudzovať len explicitné ohrozenie demokracie, ale podprahové spochybňovanie jej základných princípov," dodalo SNSĽP. Stredisko je presvedčené, že strana šíri nenávistné prejavy proti menšinám a spochybňuje princípy rovnosti.„Ceníme si záujem Generálneho prokurátora vo veci ochrany práva slobodne sa združovať, no pripomíname, že aj toto právo môže a má byť obmedzené pre potreby ochrany demokratického zriadenia. Akákoľvek ďalšia legitimizácia nenávistných hnutí predstavuje ohrozenie ľudských práv," tvrdí riaditeľka strediska Silvia Porubänová Doplnila, že v liberálnej demokracii by spomínané hnutia rozhodne nemali mať taký priestor, aký im je poskytnutý v súčasnosti. Porubänová je presvedčená, že myšlienky nenávisti musíme vytlačiť na okraj spoločenskej debaty.