EXPO Dubaj je oproti kauzám Smeru iba „drobnými“, myslí si Sulík a Fico vraj chce len prekryť svoje svinstvá

Architektonická štúdia ako reálna škoda

Najvyššie zvyšovanie daní

5.12.2023 (SITA.sk) - Exminister Richard Sulík (SaS) v rámci rozpravy oopäť zdôraznil, že výstava mala veľký úspech a bola realizovaná pod veľkou časovou tiesňou.Pripomenul, že keď nastúpil na rezort hospodárstva, v súvislosti s výstavou nebolo pripravené okrem architektonickej štúdie za 115-tisíc eur, nič. „EXPO Dubaj malo začať o šesť mesiacov a my sme tam stáli s holými rukami," skonštatoval.Ako dodal, na výstavbu slovenského pavilónu nebol čas a zároveň sme nečinnosťou prišli aj o pridelený pozemok a museli sme si priestor prenajať.„Reálna škoda bola tá architektonická štúdia," myslí si Sulík. Ako dodal, celá schôdza je na smiech. Exminister vyhlásil, že preberá politickú zodpovednosť a priznal, že napríklad v evidencii ubytovania bol zmätok, zároveň ale pripomenul kauzy predchádzajúcich vlád, ktorých členom bola strana Smer-SD . EXPO Dubaj sú podľa neho oproti nim iba „drobnými".Šéf liberálov sa pritom pýtal, prečo neboli mimoriadne schôdze aj v súvislosti s inými kontrolami NKÚ. „Čo to teda vlastne chce byť? Päť kontrol predtým odignorovali, čo môže byť ten dôvod?" obracal sa Sulík na koalíciu.Podľa neho potrebuje prekryť „svinstvá", ktoré na Slovensku pácha. „Čaká nás najvyššie zvyšovanie daní, to, čo máte v pláne, to je riadna okrádačka, toto masívne poškodí slovenskej ekonomike," uzavrel Sulík.