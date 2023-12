Poslanci riešia „Sulíkov vypitý bar“, opozícia hovorí o zastieracom manévri Fica

aktualizované 5. decembra, 12:19







NKÚ minulý týždeň informoval, že Ministerstvo hospodárstva SR podľa jeho zistení pri príprave a organizácii výstavy EXPO Dubaj 2020 viackrát závažne zlyhalo a aj preto bolo minimálne 634-tisíc eur zo štátneho rozpočtu použitých nehospodárne.



„Kontrola ukázala, že rezort nezabezpečil dostatočne funkčný systém administratívneho a finančného riadenia. V dôsledku toho sme boli nútení konštatovať, že rezortná vnútorná kontrola nebola účinná, rozhodovanie kompetentných osôb bolo netransparentné. To nakoniec vyústilo do nehospodárneho využitia financií zo štátneho rozpočtu,“ priblížila podpredsedníčka úradu Henrieta Crkoňová. Prípadom sa aktuálne zaoberá aj prokuratúra.



Ku kontrole sa následne vyjadril aj exminister Sulík. Podľa neho na výstave hospodárili hospodárne a efektívne. Podľa jeho slov štátnemu rozpočtu ušetrili jeden milión eur. Pôvodne totiž vláda schválila na výstavu 8,74 mil. eur, skutočné čerpanie ale dosiahlo 7,75 mil. eur. Zároveň ale priznal, že nebolo všetko riadne zaúčtované a neboli dodržané všetky úradnícke postupy. Sulík zdôraznil, že v rámci prípravy EXPO Dubaj boli v extrémnej časovej tiesni a že celá výstava bola pre Slovensko veľkým úspechom.





Kaliňák: Pán Sulík, rozumiete vôbec, čo ste spôsobili?

Sulík: Výstava mala veľký úspech

Slovensko má oveľa vážnejšie problémy



Koalícia od Sulíka pýta takmer 800-tisíc eur

Koaliční poslanci navrhujú prijať uznesenie, v rámci ktorého s plnou vážnosťou berú na vedomie správu NKÚ a taktiež „dôrazne žiadajú" exministra Sulíka, aby rezortu hospodárstva zaplatil takmer 800-tisíc eur. Viac ako 634-tisíc eur z tejto sumy identifikovali kontrolóri ako nehospodárne nakladanie verejných zdrojov, zvyšných vyše 164-tisíc eur ako umožnenie bezdôvodného obohatenia.



Poslanci chcú taktiež v uznesení kategoricky odmietnuť mimosúdne vyrovnanie sporu medzi ministerstvom a fyzickými osobami, ktorým umožnilo bezdôvodné obohatenia.



Ako argumentuje koalícia, zásady a pravidlá efektívneho a hospodárneho nakladania s verejnými finančným prostriedkami musia byť dodržiavané pri každom jednom kroku a pri každej jednej aktivite orgánu verejnej správy. Obzvlášť by to tak malo byť, ak ide o aktivity medzinárodného významu, v rámci ktorých má byť prezentované Slovensko.



Vykonanou kontrolou boli podľa nich identifikované viaceré zlyhania rezortu, ktoré sa týkali prípravy výstavy, prenájmu priestorov, organizačného zabezpečenia, zmluvných vzťahov s prevádzkovateľom reštauračných služieb, ubytovania, prepravy exponátov i nakladania s majetkom.



„Predmetné závažné zlyhania viedli k nehospodárnemu vynakladaniu verejných prostriedkov v celkovej výške 634-tisíc eur a k umožneniu bezdôvodného obohateniu vo výške 164-tisíc eur. Z tohto dôvodu skupina poslancov navrhuje, aby Národná rada SR na svojom mimoriadnom zasadnutí prerokovala a schválila uznesenie k správe NKÚ a prijala opatrenia vedúce k zjednaniu nápravy a k vráteniu finančných prostriedkov na účet štátnej pokladnice," uvádza sa v odôvodnení k uzneseniu.





5.12.2023 (SITA.sk) -Poslanci v utorok rokujú o správe Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR o svetovej výstave EXPO Dubaj 2020 . V utorok ráno totiž plénum 76 hlasmi schválilo program mimoriadnej schôdze. Tú zvolala koalícia potom, ako minulý týždeň kontrolóri zverejnili svoje zistenia.V nich okrem iného konštatujú, že Ministerstvo hospodárstva SR pod vedením Richarda Sulíka Sloboda a Solidarita ) pri príprave a organizácii výstavy viackrát závažne zlyhalo a niekoľko stotisíc eur zo štátneho rozpočtu bolo použitých nehospodárne.Poslanec Erik Kaliňák Smer-SD ) v rozprave uviedol, že na svetovej výstave EXPO Dubaj sa išiel taký „freestyle", že dnes už ani Boh nevie zistiť, čo bolo efektívne minuté. Ako zdôraznil, ide o exemplárny prípad toho, prečo máme totálne rozbité verejné financie. „Boh ochraňuj Slovensko pred takýmito babrákmi," odkázal šéfovi liberálov.Podľa Kaliňáka samotný exminister priznal zlyhania, zároveň však tvrdí, že za ne nemôže. „Pán Excel, predseda strany odborníkov, nezabezpečil dostatočne funkčný systém kontroly. Preložené do bežnej reči, keď sa Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR rozhodol skontrolovať výstavu, zistil, že nie je čo kontrolovať," skonštatoval koaličný poslanec.Výstava podľa neho nemala cieľ, zmluvy boli všeobecné, neexistoval systém výberu osôb, ktoré sa jej mali zúčastniť. „Pán Sulík, rozumiete vôbec, čo ste spôsobili?" pýtal sa Kaliňák.Ako doplnil, exminister hospodárstva a šéf liberálov tvrdí, že štát je zlý hospodár. „Hoci s ním nesúhlasím, v prípade EXPO Dubaj mu musím dať za pravdu. Štát v rukách Richarda Sulíka je naozaj zlý hospodár," uzavrel poslanec strany Smer-SD. Podľa neho dáva schôdza k výsledkom kontroly NKÚ zbohom politickej kariére predsedu strany Sloboda a Solidarita.Samotný exminister Sulík v rámci rozpravy opäť zdôraznil, že výstava mala veľký úspech a bola realizovaná pod veľkou časovou tiesňou. Pripomenul, že keď nastúpil na rezort hospodárstva, v súvislosti s výstavou nebolo pripravené okrem architektonickej štúdie za 115-tisíc eur, nič. „EXPO Dubaj malo začať o šesť mesiacov a my sme tam stáli s holými rukami," skonštatoval.Ako dodal, na výstavbu slovenského pavilónu nebol čas a zároveň sme nečinnosťou prišli aj o pridelený pozemok a museli sme si priestor prenajať. „Reálna škoda bola tá architektonická štúdia," myslí si Sulík.Ako dodal, celá schôdza je na smiech. Exminister vyhlásil, že preberá politickú zodpovednosť a priznal, že napríklad v evidencii ubytovania bol zmätok, zároveň ale pripomenul kauzy predchádzajúcich vlád, ktorých členom bola strana Smer-SD. EXPO Dubaj sú podľa neho oproti nim iba „drobnými".Šéf liberálov sa pritom pýtal, prečo neboli mimoriadne schôdze aj v súvislosti s inými kontrolami NKÚ. „Čo to teda vlastne chce byť? Päť kontrol predtým odignorovali, čo môže byť ten dôvod?" obracal sa Sulík na koalíciu. Podľa neho potrebuje prekryť „svinstvá", ktoré na Slovensku pácha. „Čaká nás najvyššie zvyšovanie daní, to, čo máte v pláne, to je riadna okrádačka, toto masívne poškodí slovenskej ekonomike," uzavrel Sulík.Hnutie Progresívne Slovensko (PS) uviedlo, že utorková mimoriadna schôdza je na prvý pohľad jasným zastieracím manévrom Roberta Fica Smer-SD ), ktorým chce prekryť, ako vládna koalícia unáša a demontuje právny štát.Nová koalícia podľa nich nemá plán, ako posunúť Slovensko vpred. „Takýmito témami sa majú v prvom rade zaoberať príslušné orgány, a premiér či zodpovedný minister majú v rukách všetky nástroje na to, aby sa tak aj stalo,“ uviedlo PS.Ako uviedol predseda poslaneckého klubu PS Martin Dubéci , niečo také nepatrí do pléna NR SR . „Mimoriadna schôdza parlamentu v tomto prípade nie je ničím iným, ako obyčajným politickým divadlom Fica, a Progresívne Slovensko sa na ňom nemá dôvod podieľať,” vyhlásil Dubéci.Ako uviedla predsedníčka poslaneckého klubu Kresťanskodemokratického hnutia Martina Holečková , KDH súhlasí s tým, aby bolo s verejnými financiami nakladané zodpovedne, no ak niekto pochybil, musia o tom rozhodnúť orgány činné v trestnom konaní, a nie Národná rada.„Nebudeme sa preto zúčastňovať divadla vládnej koalície, ktoré má len odpútať pozornosť od zvyšovania daní, účelového rušenia Špeciálnej prokuratúry, či nesplnených sľubov vládnych strán. Slovensko má oveľa vážnejšie problémy a preto sa v KDH radšej budeme sústrediť na prípravu opatrení, ktoré ľuďom pomôžu,“ uzavrela Holečková.