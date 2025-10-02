|
02. októbra 2025
Expolicajt Vorobjov dostal namiesto prepadnutia majetku peňažný trest, rozsudok súdu je právoplatný
Tagy: expolicajt peňažný trest Súdy
Najvyšší súd SR vo štvrtok potvrdil peňažný trest vo výške 15-tisíc eur pre bývalého policajta
Odvolací súd súce zrušil pôvodný verdikt Špecializovaného trestného súdu zo septembra 2024, uložil mu však rovnaký trest. Výnimkou bol iba náhradný trest vo výmere 15 mesiacov väzenia pre prípad, keby odsúdený trest nezaplatil, ktorý najvyšší súd zrušil. Štvrtkové rozhodnutie je právoplatné.
Zmena trestu prepadnutia majetku
Sudca Špecializovaného trestného súdu totiž v septembri 2024 zmenil trest prepadnutia majetku, ktorý expolicajtovi uložil v rámci dohody o vine a treste v roku 2022, na peňažný trest vo výške 15-tisíc eur.
V prípade, že by ho nezaplatil, súd obžalovanému určil náhradný trest 15 mesiacov väzenia. Pôvodne uložený dvojročný nepodmienečný trest odňatia slobody, a tiež trest zákazu činnosti vo výkone funkcie, povolania a zamestnania v orgánoch verejnej moci vo výmere sedem rokov Vorobjovovi sudca ŠTS opätovne potvrdil. Proti rozsudku Vorobjov podal odvolanie.
O povolení obnovy konania vo veci prepadnutia majetku, ktoré bolo súčasťou trestu v rámci dohody o vine a treste, súd rozhodol ešte v novembri 2023. O obnovu konania žiadal odsúdený v súvislosti s nálezom Ústavného súdu SR, podľa ktorého povinnosť súdov vymerať za niektoré skutky aj trest prepadnutia majetku odporuje princípu primeranosti trestov. V rámci zabaveného majetku odsúdeného expolicajta išlo o dve nehnuteľnosti – rodinný dom a záhradný domček v okrese Nitra.
Dohoda o vine a treste
Sudca ŠTS na pracovisku v Banskej Bystrici ešte v máji 2022 schválil dohodu o vine a treste medzi prokurátorom vtedajšieho Úradu špeciálnej prokuratúry a obvineným bývalým policajtom Vorobjovom. Súd uznal expolicajta za vinného zo zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, zločinu prijímania úplatku, zo zločinu zneužívania právomoci verejného činiteľa a z prečinu neoprávneného nakladania s osobnými údajmi.
Uložil mu úhrnný trest odňatia slobody na dva roky do ústavu na výkon trestu s minimálnym stupňom stráženia, trest prepadnutia majetku a trest zákazu činnosti v orgánoch verejnej moci vo výmere sedem rokov. Vorobjova následne prepustili podmienečne na slobodu v apríli 2023.
Zločin prijímania úplatku
Pavol Vorobjov pôsobil v minulosti ako šéf finančnej spravodajskej jednotky Národnej kriminálnej agentúry (NAKA). V inej kauze ho v júli 2024 sudca ŠTS oslobodil spod obžaloby pre zločin prijímania úplatku.
Podľa sudcu totiž nebolo preukázané, že sa stal skutok, pre ktorý bol obžalovaný trestne stíhaný. Rozsudok nie je právoplatný, keďže sa voči nemu odvolal prokurátor. Expolicajt podľa obžaloby v máji 2018 prijal úplatok 2 000 eur od iného policajta za vybavenie výpisu z bankového účtu v ČSOB jednej trenčianskej firmy.
