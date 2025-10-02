|
Štvrtok 2.10.2025
Meniny má Levoslav
|
02. októbra 2025
Pellegrini odlieta na pracovnú cestu do Talianska, navštívi Miláno a Janov – VIDEO
Prezident SR Peter Pellegrini vo štvrtok odlieta na pracovnú návštevu do Talianskej republiky. Program jeho dvojdňovej návštevy bude sústredený na Miláno a Janov, ktoré ...
2.10.2025 (SITA.sk) - Prezident SR Peter Pellegrini vo štvrtok odlieta na pracovnú návštevu do Talianskej republiky. Program jeho dvojdňovej návštevy bude sústredený na Miláno a Janov, ktoré patria medzi kľúčové centrá hospodárstva, inovácií a technológií. Slovenská hlava štátu sa stretne s predstaviteľmi verejného, podnikateľského aj akademického života, a tiež slávnostne otvorí Honorárny konzulát SR v Janove.
Cieľom pracovnej cesty je posilniť slovensko-taliansku bilaterálnu spoluprácu a prepojiť slovenskú podnikateľskú a akademickú komunitu s partnermi v severnom Taliansku. V Miláne sa prezident SR zúčastní na rokovaní s predstaviteľmi mesta a regiónu, nadácie Milano Cortina 2026, ako aj so zástupcami akademickej obce v priestoroch Galleria Meravigli, budúcom sídle Domu Slovenska počas Zimných olympijských hier Milano-Cortina 2026.
V rámci programu v Miláne sa tiež stretne s krajanmi a žiakmi taliansko-slovenskej školy. V delegácii sú aj slovenskí podnikatelia, ktorí sa spolu s ním zúčastnia slovensko-talianskej konferencie Ligúria – Slovensko na tému „prepojenia a príležitosti“.
Podujatie poskytne priestor na spoluprácu medzi podnikmi, univerzitami a výskumnými inštitúciami. V Janove tiež Pellegrini slávnostne otvorí Honorárny konzulát Slovenskej republiky, ktorý sa stane diplomatickým a ekonomickým mostom medzi Slovenskom a regiónom Ligúria.
