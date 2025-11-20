|
Štvrtok 20.11.2025
Meniny má Félix
Denník - Správy
20. novembra 2025
Expolicajta Zetochu v kauze lustrácii oslobodili, prokurátor na mieste podal odvolanie
Mestský súd Bratislava I vo štvrtok oslobodil bývalého funkcionára odboru podpory riadenia Národnej kriminálnej agentúry (NAKA)
20.11.2025 (SITA.sk) - Mestský súd Bratislava I vo štvrtok oslobodil bývalého funkcionára odboru podpory riadenia Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Mariána Zetochu, ktorý bol obžalovaný zo zločinu zneužitia právomocí verejného činiteľa. Ako uviedla samosudkyňa Iveta Willantová, žalovaný skutok totiž nie je trestným činom.
Prokurátor Zetochovi v záverečnej reči navrhol trest štyri roky väzenia podmienečne odložený na dobu piatich rokov, keďže podľa neho vykonané dokazovanie preukázalo spáchanie skutku. Súčasťou trestu je aj zákaz kontaktovať poškodené osoby a tiež zákaz výkonu povolania štátneho zamestnanca.
Podľa prokuratúry sa expolicajt podieľal na nezákonnom lustrovaní osôb, medzi ktorými boli napríklad Richard Sulík, Igor Matovič, Daniel Lipšic, Radoslav Procházka alebo Alojz Hlina. Obžalovaný na začiatku procesu pred súdom odmietol vinu. Štvrtkové rozhodnutie nie je právoplatné, prokurátor podal na mieste odvolanie. Jeho obhajca Marek Para navrhol svojho klienta oslobodiť v celom rozsahu.
V rámci svojej októbrovej výpovede Zetocha poprel, že by spáchal žalovaný trestný čin, alebo aj akýkoľvek iný trestný čin. Podľa obžaloby k trestnej činnosti dochádzalo v roku 2015, pričom vytváranie vzťahových diagramov celkovo približne 40 osôb nesúviselo s plnením úloh policajta. Podľa obhajcu obžalovaného Mareka Paru však z dokazovania pred súdom vzišlo, že vždy existoval dôvod, prečo mohli byť lustrácie vykonané. „Podľa môjho názoru rozsudok reflektuje vykonané dokazovanie,“ skonštatoval Para pre médiá.
Zetocha však na súde povedal, že lustrácie boli náplňou práce odboru podpory riadenia, kde pôsobil, konkrétne analytického oddelenia. „Akýkoľvek príslušník NAKA mohol požiadať o vykonanie takejto lustrácie,“ povedal v októbri s tým, že analytické oddelenie muselo takúto lustráciu vykonať, pričom dôvody žiadosti sa nikdy nepreverovali. Žiadosť mohla byť podľa obžalovaného podaná písomne, e-mailom, telefonicky alebo osobne. Pokiaľ Zetochu podľa jeho slov niekto o vykonanie lustrácie požiadal, on požiadavku pridelil príslušníkovi z analytického oddelenia.
„Ja ako osoba som nemal prístup do evidencie, teda som nemohol žiadnu lustráciu vykonať,“ zdôraznil s tým, že si nepamätá, či zadával niekedy lustrácie osôb uvedených v obžalobe. Zároveň odmietol, že by niekedy výsledky lustrácie odovzdal neoprávnenej osobe.
Vo veci mal postavenie poškodeného aj aktivista Ivan Katrinec, ktorý sa zúčastnil na štvrtkovom vyhlásení rozsudku. „Sama sudkyňa povedala, že skutok sa stal, ale nie je trestným činom,“ uviedol s tým, že dôvod jeho nezákonnej lustrácie nebrala vôbec na zreteľ. Aj keď v prípade iných poškodených podľa neho mohlo existovať nejaké podozrenie, pre ktoré by polícia mohla vykonať lustráciu, u neho to tak podľa jeho vlastných slov nebolo. „Ja nemám o tom vedomosť a takisto to nebolo ani v spise,“ doplnil.
Podľa obhajcu obžalovaného Zetochu Mareka Paru obhajoba považuje obžalobu za nedôvodne podanú. „Dokazovanie koliduje s kauzou Očistec,“ povedal na začiatku súdneho procesu v auguste Para. Dotyčný policajt totiž figuruje aj v kauze týkajúcej sa pôsobenia údajnej zločineckej skupiny v polícii. Ako svedkovia v prípade figurujú ďalší mediálne známi policajti, napríklad Pavol Vorobjov, Vladimír Bisták, Milan Žáčik alebo Ivan Bobocký.
