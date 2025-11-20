Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Zo zahraničia

20. novembra 2025

20. novembra 2025

Z väzenia v Bielorusku prepustili dvoch katolíckych kňazov



Bielorusko vo štvrtok prepustilo dvoch katolíckych kňazov väznených na základe obvinenia z vlastizrady. Uviedli to bieloruské štátne médiá. Kňazov prepustili niekoľko týždňov po tom, ako sa s bieloruským ...



russia_belarus_76963 676x465 20.11.2025 (SITA.sk) - Bielorusko vo štvrtok prepustilo dvoch katolíckych kňazov väznených na základe obvinenia z vlastizrady. Uviedli to bieloruské štátne médiá. Kňazov prepustili niekoľko týždňov po tom, ako sa s bieloruským vodcom Alexandrom Lukašenkom stretol kardinál Claudio Gugerotti.


Minsk v roku 2020 odštartoval rozsiahle represie pre občianske protesty. Tisíce ľudí odišli do exilu a viac ako 1 200 je uväznených. Tlačová agentúra Belta uviedla, že na slobodu teraz prepustili kňazov Genricha Okolotoviča a Andrzeja Juchneviča. Okolotovič, ktorý mal v čase zatknutia 70 rokov, strávil viac ako rok vo väzení KGB v Minsku a potom ho odsúdili na 11 rokov vo väzenskej kolónii. Juchneviča zatkli v máji 2024 a odsúdili ho na na 13 rokov.

Obaja prepustení kňazi pochádzajú z poľskej menšiny. Bielorusko je prevažne pravoslávne, ale katolíci tvoria približne 15 percent obyvateľstva krajiny. Nie je jasné, koľko kňazov v Bielorusku, katolíckych aj pravoslávnych, je za mrežami.



Zdroj: SITA.sk - Z väzenia v Bielorusku prepustili dvoch katolíckych kňazov © SITA Všetky práva vyhradené.

