|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 20.11.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Félix
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
20. novembra 2025
Z väzenia v Bielorusku prepustili dvoch katolíckych kňazov
Bielorusko vo štvrtok prepustilo dvoch katolíckych kňazov väznených na základe obvinenia z vlastizrady. Uviedli to bieloruské štátne médiá. Kňazov prepustili niekoľko týždňov po tom, ako sa s bieloruským ...
Zdieľať
20.11.2025 (SITA.sk) - Bielorusko vo štvrtok prepustilo dvoch katolíckych kňazov väznených na základe obvinenia z vlastizrady. Uviedli to bieloruské štátne médiá. Kňazov prepustili niekoľko týždňov po tom, ako sa s bieloruským vodcom Alexandrom Lukašenkom stretol kardinál Claudio Gugerotti.
Minsk v roku 2020 odštartoval rozsiahle represie pre občianske protesty. Tisíce ľudí odišli do exilu a viac ako 1 200 je uväznených. Tlačová agentúra Belta uviedla, že na slobodu teraz prepustili kňazov Genricha Okolotoviča a Andrzeja Juchneviča. Okolotovič, ktorý mal v čase zatknutia 70 rokov, strávil viac ako rok vo väzení KGB v Minsku a potom ho odsúdili na 11 rokov vo väzenskej kolónii. Juchneviča zatkli v máji 2024 a odsúdili ho na na 13 rokov.
Obaja prepustení kňazi pochádzajú z poľskej menšiny. Bielorusko je prevažne pravoslávne, ale katolíci tvoria približne 15 percent obyvateľstva krajiny. Nie je jasné, koľko kňazov v Bielorusku, katolíckych aj pravoslávnych, je za mrežami.
Zdroj: SITA.sk - Z väzenia v Bielorusku prepustili dvoch katolíckych kňazov © SITA Všetky práva vyhradené.
Minsk v roku 2020 odštartoval rozsiahle represie pre občianske protesty. Tisíce ľudí odišli do exilu a viac ako 1 200 je uväznených. Tlačová agentúra Belta uviedla, že na slobodu teraz prepustili kňazov Genricha Okolotoviča a Andrzeja Juchneviča. Okolotovič, ktorý mal v čase zatknutia 70 rokov, strávil viac ako rok vo väzení KGB v Minsku a potom ho odsúdili na 11 rokov vo väzenskej kolónii. Juchneviča zatkli v máji 2024 a odsúdili ho na na 13 rokov.
Obaja prepustení kňazi pochádzajú z poľskej menšiny. Bielorusko je prevažne pravoslávne, ale katolíci tvoria približne 15 percent obyvateľstva krajiny. Nie je jasné, koľko kňazov v Bielorusku, katolíckych aj pravoslávnych, je za mrežami.
Zdroj: SITA.sk - Z väzenia v Bielorusku prepustili dvoch katolíckych kňazov © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Slovensko má viac voľných miest a menej nezamestnaných, zlepšenie ťahajú mladí
Slovensko má viac voľných miest a menej nezamestnaných, zlepšenie ťahajú mladí
<< predchádzajúci článok
Expolicajta Zetochu v kauze lustrácii oslobodili, prokurátor na mieste podal odvolanie
Expolicajta Zetochu v kauze lustrácii oslobodili, prokurátor na mieste podal odvolanie