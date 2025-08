Expolicajtovi Kučerkovi navrhol prokurátor nepodmienečný trest, mal by zaplatiť aj 100-tisíc eur

Sudca o námietke nebude konať

Bývalý vyšetrovateľ NAKA žiadal o azyl

Závažný zločin prijímania úplatku

1.8.2025 (SITA.sk) - Bývalému vyšetrovateľovi Národnej kriminálnej agentúry Mariánovi Kučerkovi navrhuje prokurátor nepodmienečný trest v ústave s minimálnym stupňom stráženia a tiež peňažný trest 100-tisíc eur. Uviedol to v piatok na Pôde Špecializovaného trestného súdu v Pezinku Súd musí rozhodnúť o novom treste pre expolicajta, keďže ten v júni 2024 uspel so žiadosťou o obnovu konania, v dôsledku čoho ŠTS zrušil svoj odsudzujúci rozsudok z marca 2022, ako aj následný verdikt Najvyššieho súdu SR z júla 2023 vo výroku o treste.Samotný Kučerka sa z piatkového pojednávania ospravedlnil, pričom v podanú pre súd požiadal o spravodlivý trest, ktorý nepostihne jeho rodinu. Ešte pred prednesom záverečných rečí oboznámil sudca Milan Cisárok námietku zaujatosti, ktorú voči nemu podala obhajoba.Tá bola založená na anonymnom liste, podľa ktorého sa sudca pravidelne stretáva napríklad s prokurátormi Michalom Šúrekom Ondrejom Repom , ktorých Kučerka obvinil z nátlaku. Sudca však rozhodol, že o námietke nebude konať.Obsah listu pritom Cisárik označil uza „ničím nepodložené nepravdivé tvrdenia". Bývalý policajt na pojednávaní koncom júna napriek tomu, že výrok o jeho vine ostal v platnosti, vyhlásil, že je nevinný a verí, že sa jeho nevina v budúcnosti preukáže.„Doposiaľ som nebol trestaný, som zamestnaný a vediem riadny rodinný život,“ povedal vo svojej výpovedi Kučerka s tým, že všetok majetok, ktorý vlastní, nadobudol legálne.Zároveň skonštatoval, že je spôsobilý na výkon trestu domáceho väzenia a podmienečného trestu. Jeho obhajca Martin Bezák následne pre médiá uviedol, že očakáva pre svojho klienta uloženie trestu na spodnej hranici trestnej sadzby.„S tým, že to sú všetko tresty, kde je možné ich výkon podmienečne odložiť,“ zdôraznil. Rovnako je podľa Bezáka možné uložiť trest domáceho väzenia. Najvyšší súd SR v prípade expolicajta Kučerku, ktorý bol stíhaný za prijímanie úplatku, zmiernil v júli 2023 trest z pôvodných 11 rokov, ktoré bývalému vyšetrovateľovi uložil Špecializovaný trestný súd, na 10,5 roka, pričom ponechal v jeho prípade trest prepadnutia majetku.Bývalý vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry sa vtedy nachádzal v Bosne a Hercegovine, kde žiadal o azyl z dôvodu podľa neho nespravodlivého politického procesu. Neskôr sa však vrátil na Slovensko.Samosudca Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Banskej Bystrici uznal ešte v marci 2022 bývalého vyšetrovateľa Národnej kriminálnej agentúry za vinného z obzvlášť závažného zločinu prijímania úplatku. Zároveň mu uložil úhrnný trest 11 rokov väzenia so zaradením do ústavu na výkon trestu s minimálnym stupňom stráženia, trest prepadnutia majetku, ako aj ochranný dohľad na jeden rok.Kučerka, ktorého obvinili v rámci policajných akcií Očistec aj Judáš, sa proti verdiktu odvolal. Podľa orgánov činných v trestnom konaní prijal expolicajt v roku 2016 úplatok 25-tisíc eur za ovplyvnenie vyšetrovania kauzy Valčeky, ktorá sa týkala príbuzného exministra Petra Žigu Štefana Žigu. V roku 2017 zase prijal podiel z čiastky 200-tisíc eur za zasahovanie do kauzy známej ako Jopi Trade.