Fico hovorí o škandále ako hrom. Veľká Británia sa nevie spamätať z toho, že už nie je koloniálnou veľmocou – VIDEO

Financovanie britskou vládou

Rezort zahraničia si predvolal britského veľvyslanca Bakera

Stanovisko britského ministerstva zahraničných vecí

Progresívci reagovali

1.8.2025 (SITA.sk) - Veľká Británia sa podľa všetkého stále nevie spamätať z toho, že už nie je koloniálnou veľmocou. Vyhlásil to premiér Robert Fico Smer-SD ) vo svojom najnovšom videu na sociálnej sieti, v ktorom sa opätovne venuje téme údajného ovplyvňovanie volieb na Slovensku zo strany Veľkej Británie s tým, že je to "škandál ako hrom".„Aj keď je väčšia a silnejšia ako Slovenska, je predsa naším spojencom v NATO a takéto správanie medzi spojencami je neakceptovateľné. Servítky si pred ústa dávať nebudem," hovorí Fico vo videu.Zopakoval, že pred parlamentnými voľbami 2023 britská vláda tajne financovala známe tváre a novinárov na Slovensku, aby vyzývali mladých ľudí na účasť vo voľbách.„Keďže tvárou takýchto kampaní boli napríklad novinárka Ostrihoňová či ekonóm Ódor , netreba byť politológom, aby sme chápali, v prospech koho pracovala britská vláda a koho chcela poškodiť. Poškodeným mal byť Smer-SD a zvýhodneným Progresívne Slovensko ," povedal premiér. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí si vo štvrtok predvolalo britského veľvyslanca Nigela Bakera , aby podal vysvetlenie. Podľa Fica išlo totiž o „nehorázne zasahovanie do vnútorných záležitostí suverénnej Slovenskej republiky". Premiér zdôraznil, že britský veľvyslanec zverejnené informácie nepoprel.Dostal zoznam otázok, na ktoré má doručiť odpovede. Je medzi nimi napríklad aj to, či existovali aj iné programy ovplyvňujúce voľby na Slovensku, informoval Fico. Zároveň požiadal svojich voličov a sympatizantov, aby „túto krutú pravdu o kvalite demokracie v Európe" šírili všetkými možnými spôsobmi – od osobných rozhovor až po cielené aktivity, ktoré by mali organizovať politické štruktúry Smeru v regiónoch.„Slovenská republika je suverénna krajina a zrada nemá za naším stolom miesto. Zoznam slovenských tvárí, agentov, vykonávajúcich za peniaze cudzej veľmoci špinavú robotu v prospech Progresívneho Slovenska, bude veľmi zaujímavý," uzavrel Fico.Britské ministerstvo zahraničných vecí označilo ešte v utorok za úplne nepravdivé akékoľvek tvrdenie o tom, že by sa Spojené kráľovstvo usilovalo ovplyvňovať výsledky volieb alebo povzbudzovať k voľbe za, alebo proti, konkrétnej politickej strane.„Táto aktivita bola zameraná na povzbudenie mladých ľudí k účasti na demokratickom dianí vo svojich krajinách účasťou vo voľbách, a to bez ohľadu na ich politickú príslušnosť alebo podporu," píše sa v stanovisku britského ministerstva zahraničných vecí.Progresívne Slovensko reagovalo, že Fico sa snaží znova nastoliť tému, aby odviedol pozornosť od toho, čo ľudí na Slovensku skutočne trápi.„Prečo Fico vymýšľa ďalšie dlažobné kocky? Lebo chystajú zvýšenie DPH na 25 percent. A 52 percent Slovákov je v horšej finančnej situácii ako vlani. Nič iné za tým nie je," uviedlo hnutie.Rovnaký názor má aj ďalšia opozičná strana SaS , podľa ktorej „Robert Fico vypustil smradľavú bombu a smrad musíme teraz dýchať všetci s ním". Podľa liberálov pritom používa „ruský manuál“, pretože keď má Rusko vnútorný problém, poukáže na nejaký vonkajší problém a snaží sa vystrašiť obyvateľstvo.