Exporadca amerického prezidenta John Bolton môže vydať knihu spomienok, rozhodol sudca

Hazard s bezpečnosťou USA

Kníhkupcovia už dostali výtlačky

20.6.2020 (Webnoviny.sk) - Bývalý poradca amerického prezidenta pre národnú bezpečnosť John Bolton môže pokračovať s vydaním svojej knihy spomienok, aj napriek tomu, že sa to administratíva Donalda Trumpa snaží zastaviť, pretože sa obáva odhalenia tajných informácií. V sobotu o tom rozhodol federálny sudca.Hoci sa sudca Royce Lamberth v prípade, ktorý sa v jadre zaoberal slobodou prejavu a tlače a obavami o národnú bezpečnosť, priklonil na stranu Boltona, jasne tiež vyjadril svoje znepokojenie, že bývalý poradca "hazardoval s národnou bezpečnosťou Spojených štátov", keď odmietol postup úradného preskúmania pred vydaním.Cieľom takéhoto procesu je zabrániť vládnym úradníkom vo zverejňovaní tajných informácií vo svojich memoároch. Bolton sa rozhodol publikovať "svoju knihu bez toho, aby si zaistil konečný súhlas národných spravodajských služieb“ a pravdepodobne spôsobil nenapraviteľnú škodu pre národnú bezpečnosť, uviedol Lamberth.Keďže však už 200-tisíc výtlačkov dostali kníhkupcovia po celej krajine, pokúsiť sa zastaviť vydanie by bolo zbytočné, skonštatoval.Vydanie Boltonových memoárov s názvom The Room Where It Happened je naplánované na utorok a rozhodnutie sudcu tak uvoľňuje cestu ich širšej distribúcii.Kniha vykresľuje nelichotivý portrét o rozhodovaní prezidenta Donalda Trumpa v oblasti zahraničnej politiky počas búrlivého roka a pol, ktorý Bolton strávil v Bielom dome.