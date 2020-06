Od vzniku Slovenskej republiky prešlo azylovým procesom takmer šesťdesiattisíc migrantov

Vlani schválili deväť žiadostí

Vnútorne presídlené osoby

Desiatky miliónov utečencov

20.6.2020 (Webnoviny.sk) - Od vzniku Slovenskej republiky do dnešného dňa prešlo azylovým procesom v krajine viac ako 59-tisíc ľudí. Vo svojom statuse na sociálnej sieti to uviedol minister vnútra Roman Mikulec OĽaNO ).Podotkol, že migračná kríza je stále aktuálnou témou a ľudia sa nemôžu tváriť, že to tak nie je. Minister na to upozornil v súvislosti so Svetovým dňom utečencov, ktorý si spoločnosť pripomína v sobotu 20. júna.„Pripomeňme si v tento deň, čo všetko máme a že nič z toho nemusí byť samozrejmosťou. Mier, strecha nad hlavou a domov sú základ,“ napísal Mikulec. Na Slovensku o azyl v roku 2019 požiadalo 232 osôb.Ministerstvo vnútra na svojej stránke uvádza, že v danom roku schválilo deväť žiadostí. Za posledných desať rokov bolo najviac schválených žiadostí v roku 2016, azyl vtedy udelili 167 osobám.Platforma Ambrela v tejto súvislosti upozornila, že do roku 2050 môžu byť pre katastrofy zapríčinené prírodou či človekom v pohybe ďalšie stovky miliónov migrujúcich osôb.Mnohé aktivity slovenských mimovládok, upozorňujúce na túto tému, sa však presunuli pre globálnu pandémiu koronavírusu do online priestoru.„Nesmieme však zabúdať na čoraz väčší počet vnútorne presídlených osôb po celom svete a venovať im osobitú pozornosť,“ upozornila komunikačná manažérka platformy Boba Markovič Baluchová.Podľa Baluchovej je v súčasnosti vyše 50,8 milióna ľudí pre konflikt, násilie alebo prenasledovanie nútených opustiť svoje domovy a sú teraz vnútorne presídlení.Títo ľudia sa nemôžu dostať k medzinárodnej hranici a prekročiť ju, aby tak získali štatút utečenca a nájsť bezpečie vo svojej domovskej krajine sa im taktiež nedarí.Milióny ďalších ľudí sú vnútorne presídlenými osobami napríklad aj z dôvodu prírodných katastrof. Kríza spôsobená pandémiou môže problémy vnútorne presídlených osôb presunúť do úzadia.Podľa Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov bolo pre vojnu, konflikt či prenasledovanie nútené migrovať jedno percento ľudstva. Svoje domovy tak nedobrovoľne opustilo takmer 80 miliónov ľudí.Nadácia Milana Šimečku na Slovensku niekoľko rokov pri príležitosti Svetového dňa utečencov spolu s partnermi organizovala komunitné podujatia zavŕšené Dáždnikovým pochodom ulicami Bratislavy.V súčasnej situácii nahradili pochod medzinárodnou súťažou v tvorbe plagátov, v ktorej sa umelci zamysleli nad tým, či je pohyb v súčasnej situácii možný pre všetkých rovnako a na aké limity v skutočnosti naráža solidarita.PR manažérka nadácie Kristína Hamárová pre agentúru SITA priblížila, že verejnosť môže za plagáty hlasovať od 20. júna na stránke festivalu [fjúžn] na sociálnej sieti.