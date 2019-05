Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Luxemburg 16. mája (TASR) - Export a import z eurozóny v marci vzrástli, ale jej obchodný prebytok sa oproti vlaňajšku znížil. Vyplýva to z prvého odhadu európskeho štatistického úradu Eurostat.Podľa predbežných údajov sa hodnota exportu tovarov z eurozóny do zvyšku sveta v marci 2019 zvýšila medziročne o 3,1 % na 205,6 miliardy eur a import stúpol o 6 % na 183,1 miliardy eur. Výsledkom bol obchodný prebytok eurozóny so zvyškom sveta na úrovni 22,5 miliardy eur, ktorý však bol nižší ako kladné saldo 26,9 miliardy eur pred rokom, v marci 2018.Hodnota vnútorného obchodu v rámci eurozóny sa v marci 2019 zvýšila medziročne o 0,3 % na 172,1 miliardy eur.Za prvé tri mesiace 2019 vzrástol vývoz tovaru z eurozóny do sveta o 3,9 % na 575,6 miliardy eur a dovoz o 4,8 % na 532,2 miliardy eur. Región, ktorý platí eurom, tak vykázal prebytok 43,5 miliardy eur. Pred rokom, v období január-marec 2018, mal však prebytok 46,5 miliardy eur.Obchod v rámci eurozóny za tri mesiace do konca marca stúpol o 2,5 % na 500,6 miliardy eur.V celej Európskej únii (EÚ) sa podľa predbežného odhadu vývoz v marci 2019 zvýšil o 1,2 % na 173,4 miliardy eur a import zo zahraničia stúpol o 6,4 % na 170,4 miliardy eur. Prebytok obchodnej bilancie EÚ dosiahol v marci 2,9 miliardy eur, ale bol nižší ako kladné saldo 11,2 miliardy eur v marci 2018. Obchod v rámci EÚ vzrástol o 2,7 % na 317,2 miliardy eur.Za tri mesiace do konca marca 2019 stúpol vývoz tovaru mimo EÚ o 3,1 % na 483,6 miliardy eur a dovoz o 6,1 % na 507,6 miliardy eur. Výsledkom bol deficit vo výške 24 miliárd eur, ktorý bol vyšší ako schodok 9,6 miliardy eur v januári až marci 2018.Obchod v rámci Únie v období január-marec sa zvýšil o 3,9 % na 914,3 miliardy eur.