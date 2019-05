Sochu umelca Jeffa Koonsa vydražili za rekorndých 81,2 milióna eur

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 16. mája (TASR) - Sochu výtvarného umelca Jeffa Koonsa v stredu na aukcii v New Yorku predali za v prepočte viac než 81,2 milióna eur, čím sa stala najdrahším vydraženým dielom žijúceho umelca v dejinách. Informovala o tom agentúra DPA.Socha z roku 1986 s názvom Rabbit zaznázorňuje 104 centimetrov vysokého nafukovacieho králika. Aukčný dom Christie's odhadoval, že sochu predá za 44-62 miliónov dolárov.Približne jeden meter vysokú sochu z nehrdzavejúcej ocele kúpil obchodník s umením Robert E. Mnuchin, ktorý je otcom amerického ministra financií Stevena Mnuchina.Socha prekonala doterajší rekord diela anglického umelca Davida Hockneyho s názvom Portrait of an Artist (Pool with Two Figures) z roku 1972, ktoré vlani v novembri vydražili za 80,5 milióna eur.