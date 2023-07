Export ukrajinského obilia cez koridory solidarity nebude taký jednoduchý, po železnici je to drahé a neefektívne

Koridory solidarity sú preťažené

Poľsko investovalo sto miliónov

28.7.2023 (SITA.sk) - Po tom, ako Moskva odmietla pokračovať v dohode sprostredkovanej Organizáciou Spojených národov o preprave ukrajinského obilia cez Čierne more, sa zvyšuje tlak na Európsku úniu , aby prepravovala ešte viac ukrajinských poľnohospodárskych produktov.„Sme pripravení cez koridory solidarity exportovať takmer všetko, čo Ukrajina potrebuje vyvážať," povedal tento týždeň eurokomisár pre poľnohospodárstvo Janusz Wojciechowski Napriek tomuto sebavedomému vyhláseniu sú európske koridory solidarity prostredníctvom cestnej, železničnej a riečnej dopravy preťažené, píše portál Politico.Najsľubnejšia trasa cez Dunaj je ohrozená po tom, ako Rusko tento týždeň podniklo vzdušné údery na ukrajinský dunajský prístav Reni, ktorý leží len stovky metrov od rumunských hraníc.Litva navrhla zvýšenie exportu ukrajinského obilia cez Poľsko do jej baltského prístavu Klaipėda a štyroch ďalších prístavov v Estónsku a Lotyšsku.Avšak transport obilia z Ukrajiny po železnici a cestách je drahý a neefektívny a spôsobuje, že hlavný ukrajinský exportný artikel je menej konkurencieschopný na svetových trhoch.Poľsko investovalo približne 100 miliónov eur do projektov na zvýšenie prepravnej kapacity železníc a na vytvorenie nového hraničného priechodu na ukrajinských hraniciach.Politico však dodáva, že celkové investície potrebné na využitie úplného potenciálu koridorov solidarity sa odhadujú na miliardy eur.