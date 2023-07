Po protidrogovej akcii Mrak obvinili troch Kysučanov, polícia zaistila metamfetamín za takmer devätnásťtisíc eur

Metamfetamín predávali aj v Poľsku

Obvineným hrozí až 15 rokov

28.7.2023 (SITA.sk) - Po protidrogovej razii Mrak čelia obvineniu traja zadržaní Kysučania. Vyšetrovateľ NAKA vzniesol obvinenie za obzvlášť závažný zločin Nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi 34-ročnému R.H., 25-ročnému D.Č. a 34-ročnej žene L.I., všetkým z okresu Čadca.V tlačovej správe o tom informuje Zuzana Hrabovská , hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Obvinené osoby podľa polície od marca 2021 až do 26. júla 2023 spoločne s ďalšími osobami, najmä českej národnosti, ako členovia organizovanej skupiny pôsobiacej vo viacerých štátoch, s presne rozdelenou deľbou úloh, nakupovali a zadovažovali lieky (prekurzory), z ktorých následne vyrábali, najmä v okrese Čadca, metamfetamín.Ten za účelom finančného zisku predávali okrem Slovenska aj v Českej republike a Poľsku. Fungovanie organizovanej skupiny riadil podľa polície R.H., ktorý najmä financoval celý obchod, rozhodoval o množstve nakúpených tabliet, vyrábal metamfetamín a následne ho predával ďalším osobám.Obvinený 25-ročný D.Č. na základe jeho pokynov prevážal a zadovažoval prekurzory určené na výrobu metamfetamínu.Družka obvineného R.H. 34-ročná L.I. sa podieľala na výrobe metamfetamínu a zároveň nakupovala prekurzory a zabezpečovala chemikálie určené na jeho výrobu.V rámci procesných úkonov NAKA zaistila metamfetamín o hmotnosti 545 g v celkovej hodnote 18.800 eur s počtom jednotlivých dávok 5 450 ks.Na akcii Mrak, ktorá sa realizovala 26. júla v okrese Čadca, boli vykonané tri domové prehliadky, štyri prehliadky iných priestorov, pri ktorých bol zaistený metamfetamín o vyššie uvedenej hmotnosti, finančné prostriedky vo výške 28.585 eur a 247.800 českých korún, 20 prevažne luxusných motorových vozidiel a jedna motorka, ale aj rôzne nosiče dát, 19 ks nábojov, rôzne chemické prípravky, teplomery, injekčné striekačky, nádoby a ďalšie veci určené na výrobu metamfetamínu.Akciu Mrak realizovalo spolu 20 vyšetrovateľov a operatívcov odboru Stred NAKA PPZ, ktorým poskytli súčinnosť policajti PPÚ KR PZ Trenčín a PMJ v Žiline, útvar osobitného určenia P PZ, kriminalistickí technici a ďalšie nezúčastnené osoby.„Zadržaným podozrivým osobám bolo vznesené obvinenie a po vykonaní procesných úkonov bol podaný podnet na podanie návrhu na vzatie obvinených do väzby. V prípade preukázania viny v súlade so zákonom hrozí všetkým trom osobám trest odňatia slobody 10 až 15 rokov,“ doplnila na záver Hrabovská.