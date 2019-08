Export zo Španielska v júni aj za celý 1. polrok vzrástol

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Madrid 22. augusta (TASR) - Export zo Španielska v júni vzrástol, a to najmä vďaka vyššiemu dopytu v Európskej únii (EÚ). Ukázali to najnovšie údaje ministerstva financií v Madride.Konkrétne, export tovaru zo štvrtej najväčšej ekonomiky eurozóny v júni medziročne vzrástol o 0,9 %. Z toho vývoz do EÚ sa zvýšil o 1,7 % percenta, zatiaľ čo vývoz do krajín mimo bloku klesol o 0,7 %.V rámci Únie stúpol najviac španielsky export do Portugalska, Nemecka a Talianska, kým do Veľkej Británie a Francúzska klesol.A zároveň, import do Španielska sa v júni medziročne znížil o 2,6 %.Za šesť mesiacov do konca júna 2019 vzrástol španielsky export o 1,7 % na 147,4 miliardy eur, čo je rekordne vysoká hodnota exportu za 1. polrok.Aj import sa v 1. polroku zvýšil, a to o 1,6 % na 162,12 miliardy eur. Obchodný deficit tak klesol o 0,9 % na 14,71 miliardy eur.