Spomalenie slovenskej ekonomiky by mohlo mierne zvýšiť nezamestnanosť

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 22. augusta (TASR) - Trend poklesu nezamestnanosti na Slovensku z posledných mesiacov by sa mohol dočasne zastaviť. Predpokladajú to analytici. Dôvodom je najmä spomalenie ekonomického rastu, ktoré by mohlo schladiť tvorbu pracovných miest.Už v júli tohto roka zostala miera evidovanej nezamestnanosti medzimesačne nezmenená, keď dosiahla 4,97 % a medziročne klesla len o 0,5 percentuálneho bodu. Podľa ministra práce Jána Richtera (Smer-SD) však vývoj v uplynulom mesiaci zatiaľ nepotvrdzuje, že nastáva kríza.Hoci zostáva miera nezamestnanosti na historicky najnižších úrovniach, podľa analytikov môže nastať mierny obrat. "V kontraste s predošlými obdobiami pozorujeme zreteľné zastavenie poklesov nezamestnanosti. Zatiaľ čo v roku 2018 priemerný pokles nezamestnanosti za jeden mesiac dosahoval dvetisíc osôb, v prvom štvrťroku tohto roka to bolo už len 800 osôb. Od apríla 2019 sa už počet nezamestnaných neznížil vôbec," priblížili analytici Národnej banky Slovenska (NBS).V auguste by mohla nezamestnanosť ešte stagnovať alebo mierne klesať.očakáva analytik UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia Ľubomír Koršňák.Zbrzdiť pokles nezamestnanosti by podľa analytikov mala najmä spomaľujúca sa slovenská ekonomika.upozornili analytici NBS. Zhoršovanie ekonomickej výkonnosti sa môže podľa nich prejaviť v dopyte po pracovnej sile s určitým oneskorením.predpokladajú analytici NBS.Koršňák hovorí aj o prejavovaní sa štrukturálnych problémov na trhu práce.hovorí analytik.Nové pracovné miesta by mali podľa Koršňáka v nasledujúcich mesiacoch pribúdať najmä na západe krajiny, kde je už zásoba vhodnej pracovnej sily vyčerpaná, čo bráni i ďalšiemu poklesu nezamestnanosti v tomto regióne.dodal Koršňák.