Expremiér Fico tvrdí, že žiadneho Vadalu nepozná a v živote s ním nehovoril

13.5.2020 - Predseda Smeru- sociálna demokracia (Smer-SD) Robert Fico odmietol, že by mal nejaký kontakt s Antoninom Vadalom. „Žiadneho Vadalu nepoznám, v živote som s ním nehovoril. V živote ma nikto nežiadal o pomoc pre Vadalu alebo kohokoľvek iného,“ vyhlásil v stredu na tlačovej besede Fico.Denník Sme včera informoval, že správy, ktoré zachytili slovenskí policajti v telefóne Antonina Vadalu pri vyšetrovaní vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, ukazujú, že s ním Mária Trošková ako hlavná štátna radkyňa neriešila len súkromné témy.Od 1. marca 2015 začala Trošková pracovať pre Fica (Smer-SD) na Úrade vlády SR. Po Kuciakovej vražde na úrade vlády skončila. „Siska ma eviduje ako tvojho bieleho koňa ty ch..j a mam to od najvyššieho človeka,“ písala podľa Sme Trošková Vadalovi.Šéf Slovenskej informačnej služby (SIS) Vladimír Pčolinský po rokovaní parlamentného výboru na kontrolu SIS v stredu povedal, že nevie, koho myslela Trošková ako „najvyššieho“ a či to mal byť Fico. „Predseda vlády žiadnu informáciu týkajúcu sa Troškovej nikdy nedostal," uviedol Pčolinský.Celý problém by podľa šéfa SIS neexistoval, ak by vedúci úradu, kde Trošková pracovala, požiadal o bezpečnostnú previerku tejto osoby a aj ďalších ľudí, ktoré boli v okolí premiéra.