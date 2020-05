Minister Naď v prípade Galka odmieta politikárčenie, premiér Matovič sa vyjadril aj k odstúpeniu Mamojku

Mamojkovo odstúpenie

Zmeny v štátnej správe

13.5.2020 (Webnoviny.sk) - Minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO) vylúčil akékoľvek politikárčenie v prípade pôsobenia Ľubomíra Galka na Ministerstve obrany SR (MO SR) . Naď tak na stredajšej tlačovej konferencii komentoval špekulácie, ktoré vyslovil podpredseda Smeru Richard Raši, že sa tým chce premiér pomstiť svojmu koaličnému partnerovi Richardovi Sulíkovi (SaS).Minister spoločne s premiérom Igorom Matovičom (OĽaNO) v stredu zároveň informovali, že prijali dar od Republikovej únie zamestnávateľov . Tá Slovensku venovala jednu kameru, ktorá meria telesnú teplotu a štyri prístroje, ktoré generujú vodík a kyslík, čo má pomôcť pri liečení respiračných chorôb.„Zamestnávatelia ukazujú, že nielen pýtajú oprávnenú pomoc pre svojich zamestnancov, ale aj pomáhajú svojmu štátu a ľuďom, ktorí ho tvoria,“ povedal o dare Matovič. Podľa ministra Naďa bude kamera merajúca telesnú teplotu použitá v uzavretej osade v Žehre, hneď ako na ňu bude zaškolený personál.Premiér s ministrom reagovali aj na aktuálne politické témy. Odstúpenie sudcu Ústavného súdu SR Mojmíra Mamojku premiér privítal. „Vzhľadom na to, že veľmi dobre vedel (Mamojka pozn. SITA), že nemal nikdy byť ani kandidátom, ani sudcom ústavného súdu, čiže mu asi zablikala nejaká kontrolka a možno sa aj veľmi skoro dozvieme prečo odišiel,“ dodal Matovič.Šéf rezortu obrany musel vysvetľovať pôsobenie bývalého podpredsedu SaS Ľubomíra Galka na jeho rezorte. Poslanec Raši (Smer-SD) totiž obvinil premiéra, že sa snaží pomstiť Richardovi Sulíkovi (SaS) za súčasné spory ohľadom otvárania ekonomiky.„Vylučujem, že by to bol nejaký trucpodnik z mojej strany. Igor Matovič mi nikdy nezasiahol ani do jedného mena, ktoré by som mal zamestnať, alebo opačne, na tomto ministerstve. Ľuba Galka poznám z jeho pôsobenia na tomto ministerstve a je tu na boj proti korupcii,“ zdôraznil Naď. Matovič to komentoval tak, že si Galkovi po posledných hlasovaniach Demokratickej strany v parlamente myslel síce svoje, no v rezorte obrany je podľa neho roboty ako na kostole a on vníma, že Galko bude užitočný.Predstavitelia OĽaNO sa vyjadrovali aj k zmenám v štátnej správe. Smer-SD totiž kritizuje vládu, že sa snaží účelovo meniť zákony tak, aby na miestach v štátnej správe mohla zamestnávať „svojich ľudí“.„Mne príde naozaj smiešne, keď ľudia ako Raši, Žiga a Pellegrini či Tomáš, ktorí 15-krát novelizovali zákon o štátnej službe od roku 2017 idú niečo takéto rozprávať. Nečelíme len koronakríze, ale aj chobotnici Smeru,“ uviedol Naď.Podľa Matoviča bola v minulosti kľúčom k úspechu v štátnej správe stranícka knižka. Myslí si, že Smer-SD za posledných 12 rokov takto vyhnal a vymenil v štátnej správe desaťtisíce ľudí. Chce to vraj zmeniť. „To, že vyhodíme tisícky ľudí, ktorých tam naťahal Smer? Tak áno, vyhodíme ich, ale len preto, aby sme mohli urobiť transparentné výberové konania a konečne obsadiť štátnu správu profesionálmi,“ uzavrel premiér.