Expremiér Malajzie: Moslimovia majú právo zabiť milióny Francúzov

Bývalý malajzijský premiér Mahathir Mohamad vo štvrtok na sociálnej sieti Twitter napísal, že moslimovia majú právo "zabiť milióny Francúzov pre masakry, ktorých sa dopustili v minulosti". Informovala o tom agentúra Reuters.





Mahathir však zároveň vyjadril nesúhlas s vraždou francúzskeho stredoškolského učiteľa dejepisu Samuela Patyho, ktorého pred takmer dvoma týždňami zabil mladík čečenského pôvodu. K vražde došlo po tom, čo dejepisár žiakom pri výklade o slobode prejavu ukazoval karikatúry proroka Mohameda.Mahathir, ktorý je vo svojich 95 rokoch rešpektovaným lídrom v moslimskom svete, uviedol, že verí v slobodu slova, no zároveň tvrdí, že by nemala byť zneužitá na urážanie iných."Moslimovia majú právo byť nahnevaní a zabiť milióny Francúzov za masakry, ktorých sa v minulosti dopustili. Moslimovia však všeobecne neuplatňujú zákon 'oko za oko'. Moslimovia nie. Francúzi by nemali," napísal Mahathir."Pretože ste obvinili všetkých moslimov a náboženstvo moslimov z toho, čo urobil jeden nahnevaný človek, majú moslimovia právo potrestať Francúzov," dodal malajzijský expremiér.Správcovia sociálnej siete Twitter oznámili, že správa porušila jej pravidlá, preto ju odstránili.Niekoľko krajín s moslimskou väčšinou odsúdilo výroky francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona a ďalších predstaviteľov, ktorí obhajovali použitie karikatúr proroka Mohameda v škole. Moslimovia veria, že akékoľvek zobrazovanie proroka Mohameda je rúhaním.Malajzijský expremiér sa takto vyjadril v deň teroristického útoku v juhofrancúzskom meste Nice. Podozrivým zo spáchania útoku nožom v Bazilike Matky Božej je 21-ročný Tunisan, ktorý pricestoval do Európy len pred niekoľkými týždňami, informovala agentúra AFP s odvolaním sa na zdroje blízke vyšetrovaniu.Ako informovali denník Le Monde, agentúra Reuters a stanica BBC, jednou z obetí útoku nožom v Bazilike Matky Božej v juhofrancúzskom meste Nice je správca tohto kostola. Ďalšej obeti, žene, útočník oddelil hlavu od tela. Oboch ich zabil vnútri baziliky. Treťou obeťou je takisto žena, ktorú útočník niekoľkokrát bodol. Žene sa podarilo utiecť a skryť sa v neďalekom bare, zraneniam však neskôr podľahla.Páchateľ podľa starostu Nice vykrikoval "Alláhu akbar" (Boh je najväčší). Polícia ho po útoku postrelila a zadržala.