Expremiéra Razaka zatkli pre ďalšie obvinenia z korupcie

Na snímke malajzijský expremiér Najib Abdul Razak. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Kuala Lumpur 19. septembra (TASR) - Malajzijského expremiéra Najiba Razaka zatkli v stredu pre ďalšie obvinenia v súvislosti so sumou zhruba 700 miliónov dolárov, ktoré boli údajne prevedené na jeho bankový účet. S odvolaním sa na malajzijský protikorupčný úrad o tom informovali agentúry DPA a AP.V súvislosti so stámiliónovým plienením štátneho investičného fondu bude Razak vo štvrtok čeliť obvineniam pred súdom.Malajzijského expremiéra už predtým obvinili z viacerých bodov v súvislosti s porušením dôvery, korupciou a praním špinavých peňazí v škandále okolo štátneho fondu 1MDB. Razak obvinenia odmietol.Razak zriadil fond 1MDB v roku 2009, keď nastúpil do funkcie. Štátny fond mal byť zameraný na podporu ekonomického rozvoja, skončil však s miliardovými dlhmi a v Spojených štátoch i ďalších krajinách je vyšetrovaný za údajnú cezhraničnú spreneveru a pranie špinavých peňazí.