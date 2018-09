Kandidátka na prezidentku Tauchmannová-Záborská má 15.000 podpisov

Bohumila Tauchmannová-Záborská, archívna snímka. Foto: TASR – Štefan Puškáš Foto: TASR – Štefan Puškáš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 19. septembra (TASR) – Občianska kandidátka na prezidentku Bohumila Tauchmannová-Záborská vyzbierala potrebný počet podpisov pod petíciou na svoju kandidatúru. Počas ročného zbierania naprieč Slovenskom jej petičné hárky podpísalo viac ako 15.000 občanov. Oznámila to v stredu na tlačovej konferencii.priblížila Tauchmannová-Záborská.V teréne strávila okolo 7000 hodín.poznamenala Tauchmannová-Záborská. Je presvedčená, že práve prezident by mal byť tým impulzom, ktorý na základe zmapovaných názorov otvorí dané témy a nasmeruje ich do celospoločenskej pôsobnosti.Do boja o prezidentský palác sa chce zapojiť viacero záujemcov, ktorí oznámili zbieranie podpisov potrebných pre kandidatúru. Nateraz sa ohlásili napríklad Béla Bugár (Most-Híd) Radovan Znášik, Juraj Zábojník (bezpečnostný analytik), Eduard Chmelár (politický analytik), Robert Mistrík (vedec), Zuzana Čaputová (Progresívne Slovensko), Milan Krajniak (Sme rodina), Oskar Fegyveres (svedok únosu prezidentovho syna Kováča ml.), Marian Kotleba (ĽSNS), František Mikloško (expolitik KDH), Róbert Švec (Slovenské hnutie obrody), či Štefan Harabin (sudca Najvyššieho súdu). Kandidovať chce aj dramaturgička a riaditeľka módnej televízie Gabriela Drobová.Záujemcovia o palác môžu kandidovať, ak splnia zákonné podmienky. Za prezidenta možno podľa zákona zvoliť každého občana SR s trvalým pobytom na Slovensku, ktorý má v deň voľby aspoň 40 rokov. Kandidátov navrhuje najmenej 15 poslancov Národnej rady SR alebo občania, a to na základe petície podpísanej najmenej 15.000 občanmi. Prezidentské voľby budú na jar 2019. Termín vyhlasuje predseda Národnej rady SR.