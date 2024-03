Expres Tatran do Bratislavy zrazil a usmrtil človeka, vlakovú dopravu museli prerušiť

Niektoré vlaky nahradili autobusy

Meškanie večerných rýchlikov

25.3.2024 (SITA.sk) - Železničná doprava na hlavnej trati Bratislava - Žilina v úseku Brestovany - Trnava bola v nedeľu večer prerušená takmer jeden a pol hodinu. Dôvodom bola tragédia po tom, ako expres Tatran na linke z Košíc do Bratislavy na uvedenom úseku zrazil a usmrtil osobu neoprávnene sa pohybujúcu v koľajisku. Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) o tom informovala na sociálnej sieti v rámci mimoriadností na železniciach. Osobnú dopravu prerušenú od 19:10 obnovili približne po 80 minútach od 20:30. Expres Tatran, ktorý mal do hlavného mesta doraziť pôvodne po 19:30, meškal z Trnavy takmer 160 minút.Z dôvodu prerušenej železničnej dopravy ZSSK odriekla viaceré osobné vlaky na linke Trnava - Nitra a späť v úseku medzi Trnavou a Leopoldovom. Niektoré nahradila autobusovou dopravou. Následkom nehody a prerušenia premávky nabrali vlaky výrazné meškania.Večerné rýchliky Považan zo Žiliny do hlavného mesta s príchodmi po 20:00 a 22:00 mali zo stanice Leopoldov hlásené oneskorenie 95 a skoro 60 minút.Ďalší expres Tatran z Košíc s plánovaným príchodom do Bratislavy o pol deviatej meškal v Leopoldove skoro 70 minút, iný expres Tatran z Bratislavy s odchodom pred 20:30 do Vrútok sa podľa železničiarov zdržal už na začiatku cesty sto minút.Expres Šarišan z Prešova, ktorý mal plánovaný príchod do Bratislavy po 21:30, sa v Leopoldove oneskoril zhruba 80 minút. Rýchlik Bojnice z Prievidze s príchodom do metropoly o 21:00 mal avizované meškanie skoro dve hodiny. Rýchlik Považan z Bratislavy do Púchova meškal zhruba 90 minút, regionálny expres z Trenčína do Bratislavy skoro 95 minút.Rýchlik Bojnice z hlavného mesta do Prievidze a vlak REX z Bratislavy do Trenčína meškali z Trnavy zhruba 135 minút.