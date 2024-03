Zloženie druhého kola prezidentských volieb nie je prekvapivé. Od čoho sú závislé šance Korčoka a Pellegriniho?

Kto nenaplnil svoj potenciál?

Druhá najvyššia účasť

Korčok mieri aj na voličov Forróa

25.3.2024 (SITA.sk) - Postup občianskeho kandidáta Ivana Korčoka a predsedu parlamentu a lídra strany Hlas-SD Petra Pellegriniho do druhého kola prezidentských volieb nie je prekvapením.Myslí si to politológ Jakub Bardovič z Fakulty sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Doplnil, že prekvapivé nebolo ani tretie miesto, na ktorom skončil bývalý predseda Najvyššieho súdu Štefan Harabin.Ako Bardovič ďalej uviedol pre agentúru SITA,, vzhľadom na to, že kandidáti s nižším počtom hlasov ani v predvolebných prieskumoch nevykazovali výraznejšiu podporu.zhodnotil politológ.Volebnú účasť v prvom kole prezidentských volieb možno podľa Bardoviča vnímať skôr pozitívne, keďže. Voličská účasť dosiahla v sobotu 23. marca 51,91 percenta.„Navyše, 50-percentnú účasť sa v týchto voľbách podarilo prekonať okrem roku 1999, kde sa tak stalo v oboch kolách, iba v druhých kolách, a to v rokoch 2009 a 2014. Toto vyššie zapojenie voličov sa tak na prvý pohľad môže javiť jemne paradoxne, keďže sa v spoločnosti pomerne často diskutovala relatívne málo viditeľná kampaň, a tiež to, že tieto voľby nasledujú pomerne krátko po parlamentných voľbách," upozorňuje politológ.Poznamenal, že„Šance jedného alebo druhého kandidáta sú zásadne závislé od toho, ako sa im bude dariť pracovať s voličmi ostatných kandidátov a nevoličov. To, aké rezervy identifikovali, už ukázali aj ich prvé tlačové konferencie," myslí si Bardovič.Pellegrini podľa neho úkol indície prinajmenšom k osloveniu voličov Štefana Harabina , no aj ďalších neúspešných kandidátov z prvého kola. Korčok zas chce pracovať s elektorátom maďarskej národnosti, prípadne aj s nespokojnými voličmi súčasnej vládnej koalície.Účasť v druhom kole volieb bude podľa Bardoviča závisieť od toho, či budú postupujúci kandidáti schopní zmobilizovať elektorát svojich neúspešných súperov z prvého kola, a tiež tých, ktorí v prvom kole nevolili.