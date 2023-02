Exprezident Bolsonaro uviedol, že sa vráti do Brazílie „v nasledujúcich týždňoch“

Proti Bolsonarovi vedú vyšetrovanie, či podnecoval nepokoje, ktoré 8. januára zasiahli hlavné mesto, a čelí aj niekoľkým ďalším vyšetrovaniam, v dôsledku ktorých ho môžu po návrate domov čakať právne problémy a prípadne by pre neho mohli znamenať aj zákaz ďalšej kandidatúry, či horšie.





12.2.2023 (SITA.sk) - Bývalý brazílsky prezident Jair Bolsonaro povedal, že sa má v úmysle vrátiť do Brazílie „v nasledujúcich týždňoch“. Uviedol to počas sobotňajšieho podujatia zorganizovaného pre jeho priaznivcov v evanjelickom kostole na Floride, kam odišiel 30. decembra, dva dni pred inauguráciou jeho nástupcu Luiza Inácia Lulu da Silvu Pôvodne prišiel do USA na mesačné diplomatické vízum, ktorého platnosť sa skončila 31. januára. Potom požiadal o šesťmesačné turistické víza. Uprostred špekulácií o Bolsonarových plánoch jeden z jeho synov, senátor Flávio Bolsonaro, povedal brazílskym novinárom, že nevie, kedy sa jeho otec vráti.„Môže to byť zajtra, môže to byť o šesť mesiacov, možno sa už nikdy nevráti. Neviem. Oddychuje,“ povedal exprezidentov syn.