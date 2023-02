Rusku sa podľa USA nedarí pripraviť vojakov na účinnú ofenzívu, využíva taktiku infiltrácie a nemá dosť elitných formácií

Taktické zlyhania okolo Vuhledaru

Postup v oblasti Bachmutu

12.2.2023 (SITA.sk) - Ruskej armáde sa za krátky čas nepodarilo pripraviť zmobilizovaných vojakov na efektívne útočné operácie. V najnovšej aktualizácii to tvrdia analytici z amerického Inštitútu pre štúdium vojny (ISW). Nedávne taktické zlyhania okolo Vuhledaru v Doneckej oblasti pravdepodobne ešte viac oslabili presvedčenie ruskej ultranacionalistickej komunity, že ruské sily sú schopné začať rozsiahlu ofenzívu.Analytici ISW poukázali na to, že ruské vojenské velenie rozmiestňuje svoje najelitnejšie jednotky do oblasti Bachmutu, kde v menších formáciách používa taktiku infiltrácie.Zdá sa, že táto taktika vedie k výraznému taktickému postupu Ruska v oblasti Bachmutu, ktorý by mohol viesť k operačným ziskom, ak sa ukrajinské sily rozhodnú stiahnuť z Bachmutu. Ruské útočné operácie inde v Doneckej oblasti a pozdĺž línie Svatove - Kreminna však zatiaľ viedli k minimálnym postupom bez operačného významu.Je nepravdepodobné, že by ruská armáda mohla rozšíriť svoj postup v oblasti Bachmutu do širšieho okolia, pretože taktika, ktorú používa v Bachmute, je vhodnejšia skôr pre hustejšie mestské prostredie a ruským silám navyše chýbajú elitné formácie potrebné na vedenie väčšieho útoku týmto spôsobom.