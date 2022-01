Exprezident Kazachstanu Nazarbajev poprel správy o úteku z krajiny aj údajnú roztržku s jeho nástupcom

Vyše dvesto ľudí zomrelo

Medzi elitou nie je konflikt

18.1.2022 (Webnoviny.sk) - Bývalý prezident Kazachstanu Nursultan Nazarbajev zverejnil v utorok krátke video, v ktorom hovoril o nedávnych násilných protestoch a poprel správy o jeho úteku z krajiny.Je to po prvý raz, čo sa verejne vyjadril o protestoch, ktoré prerástli v nepokoje.Nazarbajev, ktorý bol na čele Kazachstanu 29 rokov a aj potom mal vplyvnú pozíciu, tiež poprel, že by medzi ním a jeho nástupcom, prezidentom Kasymom-Žomartom Tokajevom, bola roztržka, ktorá by nepokoje ešte vyostrila.Protesty vypukli 2. januára pre prudký rast cien skvapalneného plynu, no odrážali aj širšiu nespokojnosť s autoritárskym vedením štátu a rýchlo ich začalo sprevádzať násilie.O život pri nepokojoch prišlo 227 ľudí, viac ako 4 300 utrpelo zranenia a tisícky osôb zadržali úrady.Tokajev sa snažil davy upokojiť vyhlásením 180-dňového stropu na ceny pohonných hmôt a odvolaním Nazarbajeva z čela Národnej bezpečnostnej rady, kde pôsobil od odstúpenia v roku 2019.Niektorí tento krok považovali za pokus ukončiť protekciu bývalého vodcu, čo podnietilo napätie medzi kazašskou vládnucou elitou a ešte viac vyostrilo nepokoje.„Medzi elitou krajiny nie je žiaden konflikt ani konfrontácia. Klebety v tejto súvislosti sú úplne nepodložené,“ povedal 81-ročný Nazarbajev vo videu.Zároveň poprel, že by opustil Kazachstan, a podporil Tokajeva pri prevzatí vedenia Národnej bezpečnostnej rady.„V roku 2019 som odovzdal prezidentskú právomoc Kasymovi-Žomartovi Tokajevovi a odvtedy som dôchodca, momentálne si užívam dôchodok v hlavnom meste Kazachstanu, nikdy som nikam neodišiel. Prezident Kasym-Žomart Tokajev má plnú moc, je predsedom Bezpečnostnej rady,“ vyhlásil.