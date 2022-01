Korčok: Fico chce ovládnuť konšpiračnú scénu a nemá zábrany hazardovať s bezpečnosťou Slovenska

Slovensko ho nezaujíma

Fico a základne

18.1.2022 (Webnoviny.sk) - Robert Fico (Smer-SD) sa chce podľa šéfa slovenskej diplomacie Ivana Korčoka (nom. SaS) presadiť medzi extrémistami a ovládnuť konšpiračnú scénu.V tlačovej správe o tom informoval komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVEZ SR).Konanie Fica v súvislosti s obrannou dohodou medzi Slovenskom a USA podľa Korčoka dokazuje, že expremiér „nemá zábrany hazardovať s bezpečnosťou Slovenska“.„Roberta Fica už dlho nezaujíma Slovensko, pretože má jediný cieľ: presadiť sa medzi extrémistami a stať sa kráľom konšpiračnej scény,“ skonštatoval šéf slovenskej diplomacie.Vládna koalícia v utorok podľa Fica prejavila neúctu k inštitútu referenda. Uviedol to po tom, čo Národná rada SR (NR SR) neschválila program mimoriadnej schôdze k obrannej dohode s USA.„Ak dohoda o základniach ozbrojených síl USA na území Slovenska vyvoláva toľko diskusií, je neuveriteľné, že vládna koalícia chce obísť názor občanov SR, ktorých sa to bude v budúcnosti dotýkať,“ dodal Fico.Podľa jeho slov práve základne môžu v budúcnosti slúžiť na rôzne účely.Ako príklad uviedol používanie letísk ako východiskový bod pre ozbrojené sily v prípade vojenského konfliktu či zaťahovanie Slovenska do iných konfliktov.