Exprezident Medvedev sa vyhráža Poľsku zánikom, označil ho za „nebezpečného nepriateľa“

Historický nepriateľ

Mal by piť menej vodky

3.11.2023 (SITA.sk) - Rusko považuje Poľsko za „nebezpečného nepriateľa“. Ako referuje web news.sky.com, tvrdí to jeden z hlavných spojencov ruského vodcu Vladimira Putina - exprezident Dmitrij Medvedev V súčasnosti zástupca šéfa ruskej Bezpečnostnej rady povedal, že Poľsko, ktoré patrí do Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) , by mohlo prísť o svoju štátnosť, ak bude pokračovať v súčasnom postoji. Bližšie však nešpecifikoval, čo presne má na mysli.„Budeme s ním zaobchádzať presne ako s historickým nepriateľom. Ak neexistuje nádej na zmierenie sa s nepriateľom, Rusko by malo mať len jeden a veľmi tvrdý postoj k jeho osudu. História už viackrát vyniesla nad opovážlivými Poliakmi nemilosrdný verdikt. Nech sú revanšistické plány akokoľvek ambiciózne, ich krach by mohol viesť k zániku poľskej štátnosti ako celku,“ vyhlásil Medvedev.Medvedev opakovane využíva sociálne médiá, aby písal provokatívne a poburujúce vyhlásenia o vojne na Ukrajine a jej západných spojencoch. Tie sa však väčšinou stretávajú iba s výsmechom používateľov sociálnych médií.Medvedeva kedysi v Rusku považovali za prozápadného demokrata. Neskôr sa však stal zúrivým protizápadným a provojnovým hlasom Kremľa.Medzi jeho nedávne „skvosty“ patrí vyhlásenie, že Pobaltie patrí Rusku či označenie Poľska za „dočasne okupované“, keď odkazoval na prítomnosť vojsk NATO v krajine. Ukrajinský minister zahraničia Dmytro Kuleba nedávno odkázal Medvedevovi, že by mal piť menej vodky predtým, než ide na internet.