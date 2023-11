Fico predstavil prvý model pomoci po zemetrasení, domácnosti vraj dostanú 800 a obce po 15-tisíc eur (video)

Pomôže aj rezort životného prostredia

3.11.2023 (SITA.sk) - Prvý model pomoci pre domácnosti zasiahnuté zemetrasením na východe Slovenska pôjde cez ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny . Každá domácnosť by tak mala dostať 800 eur, obec po 15-tisíc eur. Druhý model pôjde cez rezervu, vláda vo štvrtok uvoľnila 1,5 milióna eur.Peniaze tak budú prerozdelené medzi konkrétne obce a prevažne ide o pomoc obecnému majetku. Ako ďalej na piatkovej tlačovej besede informoval predseda vlády Robert Fico Smer-SD ) po rokovaní v obci Ďapalovce, finančné prostriedky poskytne aj rezort vnútra , podľa Fica však ešte čakajú na ukončenie mimoriadneho stavu.Premiér avizoval, že pomôcť je pripravené aj ministerstvo životného prostredia . Šéf envirorezortu Tomáš Taraba (nominant SNS ) a podpredseda vlády pre Plán obnovy a odolnosti a využívanie eurofondov Peter Kmec Hlas-SD ) by mali v pondelok začať s výzvou pre tisíc domov.Ide o výzvu predovšetkým týkajúcu sa zateplenia domov, podľa Fica sa však časť financií dá použiť aj na sanačné účely. Finančné prostriedky tak môžu byť poskytnuté cez projekt Obnov svoj dom.Spomínaných 800 eur pre domácnosti pôjde z projektu humanitárnej pomoci, ktorý spustili na ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny. Šéf rezortu Erik Tomáš Hlas-SD ) informoval, že v súčasnosti evidujú takmer 900 žiadostí o dotáciu a z ktorých sa už takmer polovica vypláca. Zdôraznil, že pomoc v hodnote 15-tisíc eur, ktorú môžu dostať obce, môžu použiť len pre obyvateľov – na nákup potravín, hygienických pomôcok či na nákup stavebného materiálu.„Chcem vyzvať starostov, aby okamžite podávali žiadosti na 15-tisíc eur, lebo zatiaľ jedinú žiadosť, ktorá bola akceptovaná aj po formálnej stránke, podala obec Košarovce (okres Humenné)," uviedol Tomáš. Avizoval, že ďalší balík financií sa obyvateľom vyplatí po tom, ako návrh schváli Národná rada SR . Tá však ešte pred tým musí vysloviť vláde dôveru.„Bude uvoľnená rezerva predsedu vlády, z ktorej je možné priamo alebo cez nadáciu prešovskej župy poslať ľuďom ďalšie peniaze," povedal minister práce.Premiér Fico v piatok zároveň avizoval výjazdové rokovanie vlády v januári, ktoré sa bude týkať troch okresov, pôjde o Vranov nad Topľou, Humenné a Stropkov. Balík financií, ktorý pôjde v tejto súvislosti do regiónu na malé projekty pre mestá a obce však nebude zahŕňať pomoc obciam po zemetrasení. Tá bude podľa premiéra financovaná mimo výjazdového rokovania.„Tieto peniaze sa minú, čakáme na ďalšie podklady zo samosprávneho kraja, ktorý bude kontaktným bodom pre túto udalosť,“ dodal Fico. Na margo individuálnych žiadostí, ktoré sú preplácané z ministerstva práce, poznamenal, že čím rýchlejšie ľudia dodajú potvrdené škody, tým rýchlejšie peniaze prídu.