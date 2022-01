Exprezident Porošenko má na krku obvinenia a plánuje návrat na Ukrajinu, neočakáva zatknutie

Účasť na predaji uhlia

Nezodpovedné konanie

17.1.2022 (Webnoviny.sk) - Bývalý ukrajinský prezident Petro Porošenko sa vracia na Ukrajinu, aby tam bojoval proti obvineniam z velezrady. Boj proti obvineniam, ktoré považuje za politicky motivované, je podľa jeho slov súčasťou obrany národnej jednoty.Porošenko, ktorý je mimo Ukrajiny už niekoľko týždňov, sa tak vyjadril v nedeľu na tlačovej konferencii vo Varšave, niekoľko hodín pred pondelkovým odletom do Kyjeva, kde bude čeliť obvineniam na súde.„Vrátim sa na Ukrajinu, aby som bojoval za Ukrajinu,“ vyhlásil s tým, že je to súčasť jeho patriotického boja za národ. Napriek vážnosti obvinení vyzeral Porošenko podľa agentúry AP v nedeľu optimisticky. Na otázku, či očakáva, že ho po návrate domov zatknú, odpovedal: „Rozhodne nie“.Prokurátor obvinil Porošenka, ktorý vlastní cukrárenské impérium Rošen a je jedným z najbohatších ukrajinských podnikateľov, že sa zapojil do predaja veľkého množstva uhlia, ktoré v rokoch 2014 - 2015 pomohlo financovať Ruskom podporovaných separatistov na východe Ukrajiny. Súd v Kyjeve mu už v rámci vyšetrovania jeho údajnej velezrady zmrazil majetok.Porošenko trvá na tom, že je nevinný. Obviňuje jeho nástupcu Volodymyra Zelenského, že ho chce politicky zdiskreditovať, aby odviedol pozornosť od problémov, ktorým Ukrajina čelí, vrátane ekonomických problémov a rastúcich úmrtí na COVID-19.Porošenko sa v nedeľu tiež vyjadril, že obvinenia voči nemu vníma v čase zvýšeného napätia s Ruskom ako škodlivé. Vedenie Ukrajiny je podľa jeho slov zodpovedné za národnú jednotu a to, čo „Rusko skutočne hľadá, je rozpad a konflikt vo vnútri krajiny“. „Myslím si, že je to veľmi nezodpovedné konanie súčasného vedenia, ktoré smeruje k dezintegrácii krajiny a zničeniu jednoty,“ povedal.Obvinenia z velezrady sú najnovšie v sérii obvinení voči Porošenkovi od jeho porážky v prezidentských voľbách v roku 2019. Obvinenia vyvolali obavy z nedemokratického vyrovnávania si účtov a znepokojili aj ukrajinských spojencov. Zelenskyj tvrdí, že vedie boj proti oligarchom, ktorého cieľom je znížiť ich vplyv na ukrajinskú politiku a hospodárstvo.