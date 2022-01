LPP zhrnutie výsledkov po trištvrte roku

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

17.1.2022 (Webnoviny.sk) - Celý aktuálny finančný rok sa niesol v znamení intenzívneho rozvoja LPP v omnichannel modeli.V súlade s prijatou stratégiou poľský výrobca odevov, spoločnosť LPP, posilňuje predaj v e-commerce a zároveň realizuje plány na zvýšenie predajnej plochy v tradičnom distribučnom kanáli. Ku koncu októbra tohto roku mala už viac ako 2 100 stacionárnych (kamenných) predajní na 26 trhoch a jej online ponuka bola dostupná v 31 krajinách. Výsledkom je, že v treťom štvrťroku 2021/22 spoločnosť bola opäť úspešná a zvýšila svoje tržby o 60 %, čo predstavovalo takmer 900 000 miliónov eur.Pre LPP bol fiškálny štvrťrok od augusta do októbra aj časom zdvojnásobenia obratu z online predaja. Trojciferná dynamika v tomto distribučnom kanáli v danom období prispela k nárastu tržieb od začiatku roka o 85 %. Napriek postupnému návratu zákazníkov k tradičnému nakupovaniu podiel online predaja na tržbách skupiny postupne rastie. V treťom kvartáli tohto roka už predstavoval vyše 23 % tržieb vo všetkých krajinách."Trojciferný medziročný nárast online predaja v Európe v treťom štvrťroku tohto roka jasne naznačuje rastúci záujem o naše značky v tomto regióne. Teší nás však aj 120% nárast online predaja na východných trhoch. Takéto dobré výsledky potvrdzujú správnosť našich rozhodnutí investovať do logistických a technologických zariadení, ktoré podporujú proces rozvoja e-commerce a omnichannel prechodu spoločnosti. Rozšírením logistickej siete Fulfillment centier v strednej a východnej Európe a vstupom na nový, 31. online trh v Bulharsku, sme urobili ďalší krok k zvýšeniu konkurencieschopnosti na našich kľúčových trhoch", dodáva Przemysław Lutkiewicz, Vice Prezident spoločnosti LPP.Napriek pretrvávajúcemu pocitu neistoty vyplývajúceho zo zhoršenia pandémie a otrasov v dodávateľských reťazcoch, posilnenie postavenia LPP na kľúčových trhoch a dobrá finančná situácia spoločnosti umožnili zaviesť hromadné zvyšovanie miezd pre zamestnancov. "Ako poľská rodinná firma sme si vedomí toho, že by sme nemohli dosiahnuť také dobré výsledky bez obrovskej podpory tých, ktorí s nami LPP tvoria – našich zamestnancov. Vzhľadom na nespochybniteľný prínos a odhodlanie všetkých tímov, ktoré nás podporovali v boji o prežitie spoločnosti, dnes môžeme pokračovať v prevádzke a ďalej sa rozvíjať", komentuje Przemysław Lutkiewicz.ktorá v roku 2021 pokračovala v napĺňaní cieľov celej spoločnosti na regionálnej úrovni, a to najmä v rámci reštrukturalizácie a rozširovania predajnej plochy. V priebehu roka 2021 spoločnosť otvorila 11 nových prevádzok s rozlohou takmer 12 000 m2. Celková predajná plochu na Slovensku v rámci všetkých značiek RESERVED, CROPP, HOUSE, MOHITO a SINSAY tak vzrástla na necelých 56 000 m2. Finálne výsledky spoločnosti budú oznámené verejnosti po uzatvorení finančného roka, ktorý v prípade spoločnosti je od 1. februára 2021 do 31. januára 2022., ktorá sa vďaka svojej ponuke a cenovému nastaveniu stala druhou najpredávanejšou značkou v portfóliu LPP Slovakia, s.r.o., je dlhodobým cieľom spoločnosti aj v roku 2022. "Veríme, že nám situácia umožní splniť naše dlhodobé plány a navýšiť tak veľkosť predajnej plochy na Slovensku o ďalších viac ako 30%.. K dnešnému dňu naša spoločnosť prevádzkuje už 16 prevádzok s celkovou prenajatou plochou skoro až 16 000 m2. Úspešným strategickým rozhodnutím sa nám ukázalo v prípade tejto najmladšej značky rozšírenie ponúkaného sortimentu, ktorý už okrem dámskeho oblečenia a detského obsahuje aj pánske, bytové doplnky, obuv, kozmetiku a ďalší doplnkový sortiment. Zároveň štýlový dizajn prevádzok, šírka sortimentu, atraktívne ceny a najmä tiež pozitívne reakcie zákazníkov potvrdili správnosť umiestenia veľkoformátových prevádzok nie len v obchodných centrách, ale aj v retail parkoch, ktoré sú častokrát dostupnejšie pre našich zákazníkov. Zákazníci môžu už v súčasnosti nájsť naše prevádzky nie len vo väčších, ale aj menších mestách a v tomto trende budeme pokračovať aj v nasledujúcich rokoch.", povedal Patrik Čanecký, konateľ spoločnosti LPP Slovakia, s.r.o.Spoločnosť LPP má naďalej záujem o rozšírenie predajní značky SINSAY primárne v mestách nad 10 tis. Obyvateľov, a to v existujúcich alebo novootvorených retail parkoch, nákupných centrách ale aj v klasických priestoroch v centrách miest s rozlohou od 800 až do 1500 m2. Pre rozhodovanie bude pre nás dôležitá samotná veľkosť mesta, konkrétna lokalita, vynikajúca dostupnosť, dobrá spádová oblasť a vhodný mix nájomcov.Všetky zaujímavé ponuky zasielajte nášmu development tímu spoločnosti LPP v Poľsku, a to konkrétne pani Magdalene Tatol emailom na magdalena.tatol@lppsa.com alebo telefonicky +48 693 990 334.Viac o ponuke SINSAY nájdete na www.sinsay.com/sk/sk Informačný servis