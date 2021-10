Exprezident Saakašvili drží vo väzení hladovku, je zo dňa na deň slabší

Žiadosť o prevoz do súkromnej kliniky

Považuje sa za Putinovho väzňa

Zneužívanie moci

29.10.2021 (Webnoviny.sk) - Bývalý gruzínsky prezident Michail Saakašvili , ktorý vo väzení drží hladovku, je „za dňa na deň slabší“. Povedala to ukrajinská verejná ochrankyňa práv Ljudmila Denisovová, ktorá ho v stredu navštívila vo väzení. Informuje o tom spravodajský portál Euronews.Saakašvili drží hladovku odvtedy, čo ho 1. októbra zatkli a jeho stav sa denne zhoršuje. Exprezident a jeho tím vyzvali gruzínsku vládu, aby umožnila jeho prevoz do súkromnej kliniky, kde by podstúpil liečbu, ale údajne ho môžu previezť len do väzenskej nemocnice.Gruzínsky verejný ochranca práv vydal v pondelok vyhlásenie, v ktorom uviedol, že tá nie je vybavená na poskytovanie núdzovej pomoci.Denisovová povedala novinárom pred väzením v meste Rustavi, že bývalý prezident odmieta „prevoz do väzenskej nemocnice číslo 18, pretože si myslí, že by jeho život mohol byť v ohrození od väzňov, ktorí si tam odpykávajú svoje tresty“.Ako tiež uviedla, Saakašvili sa „považuje za Putinovho väzňa a povedal, že predovšetkým nechce ublížiť Ukrajine a viesť ku krviprelievaniu v Gruzínsku. Preto urobí všetko preto, aby sa tomu vyhol“.Päťdesiattriročný Saakašvili v roku 2014 odišiel do exilu na Ukrajinu a získal tam občianstvo. V Gruzínsku čelí až šesťročnému väzeniu, keďže ho tam v neprítomnosti odsúdili za zneužívanie moci.On odsúdenie odmieta ako politicky motivované. Zatkli ho, keď sa po niekoľkých rokoch vrátil do Gruzínska, aby povzbudil opozíciu pred komunálnymi voľbami v krajine.