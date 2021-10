Slovenskí piloti stíhačiek F-16 sa pripravujú v USA, vedúci skupín strávia na výcviku až štyri roky

Piloti sa zoznamujú s novým systémom riadenia

Výcvik spomalila pandémia

29.10.2021 (Webnoviny.sk) - V Spojených štátoch amerických (USA) sa momentálne pripravuje 16 budúcich slovenských pilotov stíhacích lietadiel F-16. Podľa zmluvy medzi Slovenskom a USA by ich malo byť celkovo 22. Prví štyria piloti, ktorí prišli do USA pred dvoma rokmi, už končia základný výcvik na stíhačkách F-16. Keďže boli určení ako vedúci skupín, ich výcvik bude v Spojených štátoch ďalej pokračovať.Ako vysvetli Tomáš Novotný, ktorý koordinuje pôsobenie slovenských pilotov v USA, výcvik vedúcich pilotov trvá štyri roky. Ostatní piloti ho budú mať kratší približne o rok a pol.„Na Slovensku prechádzajú piloti dosť veľkým sitom. Keď sa dostanú do Ameriky, najskôr absolvujú špecializovaný kurz leteckej angličtiny. Po dvoch mesiacoch pokračujú polročným kurzom na základnom vrtuľovom aeropláne T-6,“ pokračoval.V tejto fáze nie je problematické samotné pilotovanie lietadla. Slovenskí piloti sa však zoznamujú s novým systémom riadenia letovej prevádzky a systémom výcviku. Následne prejdú piloti na prúdové lietadlo T-38. Polročný výcvik na tomto type lietadla ich má pripraviť na vyššie rýchlosti a náročnejšie úlohy.„Až sa dostanú do takzvaného IFF kurzu. Tam už absolvujú ostrý stíhací výcvik na podzvukom lietadle. To je posledná a najťažšia prekážka predtým, ako sa dostanú do výcviku na samotných stíhačkách F-16. Takže spolu je to rok a pol, čo tu strávia predtým, než sa dostanú do samotného výcviku na F-16. Bohužiaľ, teraz máme jeden prípad, že v tom poslednom kroku nám pilota vyradili. Ostatní ale zatiaľ úspešne prechádzajú,“ doplnil Novotný.Podľa Novotného pandémia ochorenia COVID-19 ovplyvnila negatívne výcvik pilotov a oneskorila ho o niekoľko mesiacov.„Spomalil sa výcvik, mali sme aj dvoch pilotov, ktorí mali COVID. Našťastie ho prekonali bez následkov a mohli pokračovať vo výcviku. Ja sám som ho prekonal, ale mal som našťastie len ľahkú formu,“ uzavrel Novotný, ktorý pôsobí na veliteľstve NATO v Norfolku s elokovaným pracoviskom v meste Tucson v Arizone, kde cvičia aj slovenskí piloti.Novotný sa 27. októbra spolu so štyrmi slovenskými pilotmi zúčastnil na návšteve ministra obrany Jaroslava Naďa (OĽaNO) vo fabrike spoločnosti Lockheed Martin, ktorá bude v Južnej Karolíne pre Slovensko vyrábať stíhacie lietadlá F-16.