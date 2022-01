Exprezident USA Trump vychválil maďarského premiéra Orbána, vo voľbách má jeho absolútnu podporu

Silný líder milujúci krajinu

Fidesz bude čeliť koalícii šiestich strán

3.1.2022 (Webnoviny.sk) - Bývalý americký prezident Donald Trump v pondelok vyjadril podporu populistickému pravicovému maďarskému premiérovi Viktorovi Orbánovi. Kontroverznému lídrovi, ktorého na jar čakajú dôležité parlamentné voľby, pritom ponúkol „absolútnu podporu“.Orbána, ktorý sám seba označuje za zástancu „neliberálnej demokracie“, kritici vinia z rozvratu demokratických inštitúcií v Maďarsku, podporovania korupcie a obmedzovania nezávislosti súdov a plurality médií.Trump vo svojom vyhlásení chválil Orbána ako „silného lídra“, ktorý „skutočne miluje svoju krajinu“ a vyzdvihol jeho snahy obmedziť nelegálnu imigráciu. Tie zahŕňajú vybudovanie plota pozdĺž južnej hranice krajiny v roku 2015, odmietanie žiadostí o azyl na maďarskom území a tiež zatláčanie migrantov cez hranice naspäť do Srbska.„Má moju absolútnu podporu pre znovuzvolenie za premiéra!,“ napísal Trump.Orbán bol v roku 2016 prvým lídrom z Európskej únie, ktorý vyjadril Trumpovi podporu pred prezidentskými voľbami. V roku 2019 ho Trump pozval na stretnutie v Bielom dome, kde sa vyjadril, že maďarský líder je „pravdepodobne ako ja ... trochu kontroverzný, ale to je v poriadku“.Orbán, ktorý je pri moci od roku 2010, podporoval Trumpa aj počas jeho kandidatúry v roku 2020 proti súčasnému šéfovi Bieleho domu Joeovi Bidenovi. Od Bidenovho víťazstva sa následne vzťahy medzi krajinami zhoršili.Biden počas predvolebnej kampane označil Orbána za „gangstra“ a Maďarsko ako jedinú členskú krajinu únie nepozvali na decembrový virtuálny samit o demokracii.Orbán a jeho vládna strana Fidesz budú vo voľbách čeliť koalícii šiestich opozičných strán, ktoré sa spojili s cieľom zbaviť pravicovú vládu moci. Voľby by sa mali konať v apríli a najnovšie prieskumy naznačujú tesný súboj.Koaličný kandidát na premiéra Péter Márki-Zay sa zaviazal, že obnoví narušené vzťahy krajiny so Západom a obvinil Orbána zo zrady spojencov z Európy, Spojených štátov a NATO.