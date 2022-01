Trnavský samosprávny kraj rozdelí medzi obce a organizácie dotácie vo výške 600-tisíc eur

Každý subjekt môže podať dve žiadosti

Podpora rôznych projektov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

3.1.2022 (Webnoviny.sk) - Trnavský samosprávny kraj (TTSK) rozdelí medzi obce a organizácie dotácie vo výške 600-tisíc eur. V tlačovej správe o tom informuje odbor komunikácie TTSK.„Trnavský samosprávny kraj otvoril dve dotačné výzvy, v rámci ktorých rozdelí spolu 600-tisíc eur. Obce a organizácie sa môžu uchádzať o podporu aktivít v oblasti kultúry, športu, sociálnej starostlivosti, zdravotníctva a životného prostredia," deklaruje samospráva. Žiadosti je možné registrovať elektronicky do 4. februára.Pre organizácie je vyčlenených 450-tisíc eur a na podporu aktivít obcí 150-tisíc eur. Minimálna výška dotácie je 500 eur, pričom každý subjekt môže podať dve žiadosti. „Spolufinancovanie organizácií je stanovené na 10 percent z výšky poskytnutej dotácie a v prípade obcí je to 25 percent," uvádza samosprávny kraj a dodáva, že o pridelení dotácií úspešným uchádzačom rozhodnú poslanci TTSK na svojom májovom zasadnutí.O dotáciu možno žiadať na kultúrne a umelecké aktivity vrátane vydávanie pôvodnej tvorby. V oblasti športu je podpora určená na rozšírenie a skvalitnenie športovej činnosti zlepšením technického stavu a vybavenia ihrísk, reprezentáciu kraja účasťou na oficiálnych športových podujatiach európskeho a svetového charakteru, či usporadúvanie športových podujatí.Záujemcovia môžu žiadať aj o podporu projektov zameraných na predchádzanie nárastu sociálno-patologických javov, integráciu obyvateľov so zdravotným znevýhodnením alebo skvalitnenie života seniorov prostredníctvom sociálnej starostlivosti. „Financie budú vyčlenené aj na aktivity smerujúce k zníženiu chorobnosti, posilnenie prevencie chorôb, zavádzanie nových diagnostických metód v zdravotníctve či na celkové zlepšenie zdravia obyvateľov kraja," poznamenal kraj. Novou kategóriou podpory je životné prostredie, v rámci ktorej je možné získať dotáciu na revitalizáciu alebo rozširovanie zelených plôch v zastavanom území alebo zníženie znečisťovania ovzdušia a zlepšenie jeho kvality.„Trnavský kraj tvoríme aj spolu s občianskym sektorom a miestnymi samosprávami. Ich činnosť a aktivity sme sa aj tento rok rozhodli podporiť v rámci dvoch špecifických výziev sumou 600-tisíc eur," uviedol predseda TTSK Jozef Viskupič. Ako dodal, v tomto ročníku okruh podporovaných oblastí rozšírili o oblasť životného prostredia a upravili aj spôsob výpočtu spolufinancovania tak, aby bol výhodnejší pre žiadateľov. „Výzvy sú súčasťou balíka dotácií, ktorý v roku 2022 bude vo výške 2,9 milióna eur, pričom v roku 2017 to bolo len 300-tisíc eur," uzavrel Viskupič.