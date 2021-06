Exriaditeľ SIS Pčolinský plánuje podať žiadosť o preskúmanie zákonnosti postupu vyšetrovateľa

Svedok ho nepoznal

6.6.2021 (Webnoviny.sk) - Bývalý riaditeľ Slovenskej informačnej služby (SIS) Vladimír Pčolinský plánuje podať v pondelok 7. júna žiadosť o preskúmanie zákonnosti postupu vyšetrovateľa. Zároveň vznáša námietku zaujatosti voči vyšetrovateľovi Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Vo svojom stanovisku, ktoré poskytol jeho obhájca Marián Bošanský, uviedol, že vyšetrovateľ spolu s dozorovým prokurátorom počas viac ako 80 dní nevypočuli svedkov, ktorí boli identifikovaní pri rozhodovaní o jeho väzbe v marci na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku Jeho sťažnosť sa týka najmä vypočutia bývalého šéfa kontrarozviedky SIS Petra T. Ten bol vo veci predvolaný 1. júna. Podľa informácií Vladimíra Pčolinského tento svedok v úvode výpovede uviedol, že ku skutkom, ktoré mu boli dané za vinu, nič nevie uviesť. Napriek tejto skutočnosti a námietkam obhajcov Vladimíra Pčolinského bol vypočutý.Vladimír Pčolinský priblížil, že zo svedeckej výpovede vyplynulo, že svedok nepozná jeho a ani osoby, ktoré sú súčasťou trestného konania vedeného voči mojej osobe. Navyše mal svedok počas výpovede vulgárne vynadať obhajcom bývalého riaditeľa SIS, avšak poriadkovú pokutu nedostal.„Je zarážajúce, že po takomto postupe je alebo nie je možné považovať vyšetrovateľa NAKA za nie nezaujatého, keď vyšetrovateľ NAKA nie je ani len ochotný uložiť poriadkovú pokutu svedkovi, ktorý vulgárne nadáva obhajcom obvineného v kolúznej väzbe, a preto v pondelok podám cestou mojich obhajcov žiadosť o preskúmanie zákonnosti postupu vyšetrovateľa a tiež aj vznášam námietku zaujatosti voči vyšetrovateľovi NAKA,“ uviedol.Ako ďalej uviedol bývalý riaditeľ SIS, nerozumie prečo vyšetrovateľ spolu s dozorovým prokurátorom tri hodiny vypočúvajú v jeho trestnej veci svedka, ktorý nemá čo povedať ku skutkom, ktoré sú mu kladené za vinu a ani osobne nepozná osoby, ktorým je skutok kladený za vinu.„Avšak vyšetrovateľ pod dozorom dozorového prokurátora nie sú schopní počas 84 dní vypočuť svedkov, ktorí boli identifikovaní pri rozhodovaní o mojej väzbe na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku dňa 14. marca 2021,“ napísal.Domnieva sa, že je to iba preto, aby bol bezdôvodne čo najdlhšie obmedzený na svojich základných ľudských právach a slobodách. Má za to, že takýto postup vyšetrovateľa NAKA a dozorujúceho prokurátora je v hrubom rozpore s Dohovorom a judikatúrou Európskeho súdu pre ľudské práva Bývalý šéf SIS Vladimír Pčolinský čelí obvineniu, že za úplatok 20-tisíc eur zastavil odpočúvanie a rozpracovanie momentálne obvineného podnikateľa Zoroslava Kollára . Druhé obvinenie je podľa medializovaných informácií založené na podozrení, že sprostredkoval sumu desaťtisíc eur policajtovi Mariánovi K. za to, aby sa neriešili podozrenia voči známej nadnárodnej stavebnej spoločnosti.