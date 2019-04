Exšéf nemeckej tajnej služby kritizoval Merkelovej imigračnú politiku

Na archívnej snímke Hans-Georg Maassen. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 11. apríla (TASR) - Bývalý šéf nemeckej vnútroštátnej spravodajskej služby Hans-Georg Maassen tento týždeň ostro kritizoval imigračnú politiku kancelárky Angely Merkelovej.Maassen vo vysielaní maďarskej verejnoprávnej televíznej stanice M1 povedal, že Merkelová nedokázala primerane obmedziť počet žiadateľov o azyl a ilegálnych migrantov prichádzajúcich do Nemecka.Zatiaľ čo tento počet od roku 2015 klesá, Nemecko im na svoje územie stále umožňuje voľný vstup, aj keď ich prichádza už menej, povedal počas 25-minútového rozhovoru, ktorý - ako vo štvrtok napísala agentúra DPA - odvysielala v pondelok maďarská televízia.Maassen povedal, že stimuly na príchod do Európy zostávajú pre imigrantov z Afriky a Blízkeho východu vysoké. Podľa neho sa neprijali "potrebné opatrenia, aby sa tento imigračný tlak minimalizoval a títo ľudia k nám neprichádzali".Maassen dodal, že už od roku 2015 je jasné, že do nemeckej spoločnosti taký veľký počet utečencov nie je možné integrovať.DPA si všíma, že Maassenov najnovší rozhovor odvysielaný v maďarskej verejnoprávnej televízii, ktorá má podporu premiéra Viktora Orbána - hlavného protiimigračného hlasu, ktorý sa opakovane v Bruseli dostáva do sporu s predstaviteľmi Európskej únie - pravdepodobne pritiahne pozornosť verejnosti.Maassen odišiel z čela Spolkového úradu na ochranu ústavy (BfV) vlani v novembri po kritike, že nebral dostatočne vážne očividné násilie zo strany krajnej pravice v meste Chemnitz.