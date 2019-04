Firmy sa v prípade meškania platieb obávajú bankrotu

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 11. apríla (TASR) - 'Skrachovania' sa v prípade meškajúcich platieb od zákazníkov najviac obávajú firmy, ktoré sídlia v Bulharsku a vo Veľkej Británii. Každá štvrtá z nich vtedy cíti ohrozenie svojej existencie, čo je najväčší podiel spomedzi firiem v takmer 20 sledovaných európskych krajinách. Vyplýva to zo štúdie spoločnosti EOS KSI, do ktorej sa zapojili aj firmy na Slovensku.Až 26 % firiem v Bulharsku priznalo, že sa pri nakopení meškajúcich alebo nezaplatených platieb obáva o svoju životaschopnosť. Rovnako odpovedalo aj 25 % firiem vo Veľkej Británii a 24 % v Grécku.Priemerne má pritom takýto strach omnoho menej firiem v ich susedstve. Vo východnej Európe takto citlivo vníma diery vo financiách len 14 % firiem a v západnej Európe len 15 %.Dôvodov môže byť viacero – nedôvera vo vymožiteľnosť platieb, neistota na podnikateľskom trhu,, politická situácia - ako napríklad hroziaci odchod Veľkej Británie z Európskej únie. Uvádza to Michal Šoltes, konateľ spoločnosti EOS KSI Slovensko, ktorá sa venuje komplexnému manažmentu pohľadávok.hovorí Šoltes.Firmy na Slovensku až takéto obavy z nezodpovedných zákazníkov nemajú. Pri meškaní platieb myslí na krach 9 % z nich, čo je pod priemerom Európy. Ešte s väčšou rezervou to berú nemecké a dánske spoločnosti, obavy o prežitie majú len štyri percentá z nich, čo je najmenej zo všetkých krajín obsiahnutých v štúdii.