Exslalomár Slafkovský odstúpil z funkcie predsedu Komisie športu

Bývalý vodný slalomár Alexander Slafkovský odstúpil z funkcie predsedu Komisie športu sekcie divokých vôd Slovenskej kanoistiky. Na poste pôsobil od 8. marca.





Sekcia divokých vôd začiatkom roka čelila neľahkej situácii, vedenie totiž nemalo dôveru u popredných slovenských pretekárov a trénerov a čelilo obvineniam z protekcie. Po marcovom valnom zhromaždení v Bratislave však na poste predsedu zostal Martin Stanovský st. „Po dôkladnom zvážení oznamujem, že abdikujem na funkciu predsedu Komisie športu, do ktorej ma zvolilo Valné zhromaždenie Slovenskej kanoistiky, sekcie divokých vôd dňa 8. marca 2025. K tomuto rozhodnutiu ma vedie zásadný nesúhlas so smerovaním, ktoré nastavilo Valné zhromaždenie dňa 12. apríla 2025 pre vrcholový šport na Slovensku, po tom ako schválilo rozpočet na sezónu 2025,“ odôvodnil svoj odchod Slafkovský.Štvornásobný vicemajster sveta dodal, že súčasne smerovanie Slovenskej kanoistiky je v rozpore s jeho hodnotami. „Nechcem sa podpisovať pod rozpočet a rozhodnutia, ktoré považujem za škodlivé pre budúcnosť nášho športu. V prostredí súčasného vedenia Slovenskej kanoistiky, sekcie divokých vôd, sa nedokážem naďalej stotožniť s tým, ako sa prijímajú rozhodnutia. Je to proti hodnotám, ktorým verím a ktoré som sa snažil priniesť do mojej práce,“ dodal 42-ročný Slafkovský v oficiálnom vyhlásení.Svoje stanovisko k odstúpeniu Alexandra Slafkovského poskytlo pre TASR vedenie sekcie divokých vôd Slovenskej kanoistiky, pod ktorým je podpísaný jej šéf Martin Stanovský. „Sekcia divokých vôd Slovenskej kanoistiky vyjadruje rešpekt k rozhodnutiu Alexandra Slafkovského odstúpiť z funkcie predsedu Komisie športu. Mrzí nás, že namiesto konštruktívneho dialógu zvolil formu verejného odkazu. Je potrebné uviesť na pravú mieru, že dôvodom jeho odstúpenia neboli hodnotové nezhody v súvislosti so smerovaním sekcie, ale nesúhlas s rozsahom požadovaných finančných prostriedkov na činnosť reprezentácie, ktoré prevyšovali rozpočtové možnosti sekcie o viac ako 80-tisíc eur. Jeho návrh navyše nezohľadňoval prerozdelenie peňazí pre mládež a juniorských reprezentantov, ale len pre súčasných seniorských pretekárov. Tento rozdiel sme v dobrej viere a opakovane vysvetľovali ako nerealizovateľný a v dlhodobom horizonte pre mládež deštruktívny. Našim cieľom ostáva efektívne a transparentné riadenie športu divokých vôd so zameraním na podporu športovcov, trénerov a mládeže. Veríme, že otvorená a vecná komunikácia je kľúčová pre ďalší rozvoj tohto športu,“ píše sa v stanovisku sekcie divokých vôd Slovenskej kanoistiky.